Mark Zuckerberg vient de révéler quatre superbes prototypes de casque VR de Meta

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, a travaillé dur sur l’avenir de la réalité virtuelle et, lors d’une récente table ronde avec de grandes publications technologiques, comme The Verge, a dévoilé son plan pour l’avenir de la réalité virtuelle.

La table ronde était intitulée « Inside the Lab: Passing the Visual Turing Test » et Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Michael Abrash, scientifique en chef de Reality Labs, y ont parlé de ce qu’il faudrait faire pour créer des expériences de réalité virtuelle plus réalistes à l’aide d’une série de prototypes.

Trois des prototypes présentés par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, ont été mis au point pour améliorer des aspects spécifiques de l’expérience de la réalité virtuelle — la luminosité, la clarté et la saturation des couleurs — tandis que le dernier est un modèle expérimental qui combine les trois en une seule solution. Ensemble, ils représentent l’avenir de la réalité virtuelle et offrent un bon aperçu de ce qui attend l’équipe Reality Labs de Meta dans les années à venir.

Le premier prototype qu’il a dévoilé, appelé Sunburst, a été conçu pour reproduire la vision humaine de 20/20 (ou la ligne 6/6 sur un tableau oculaire), avec une résolution accrue au détriment du champ de vision. Cela dit, le design du casque est plus volumineux que l’actuel Quest 2, et il serait inconfortable de le porter pendant de longues périodes.

Ensuite, Meta nous a montré Starburst, le premier casque VR HDR produit par une entreprise. Selon Zuckerberg, la gamme actuelle de casques VR est limitée à environ 100 nits de luminosité, ce qui est trop faible pour afficher avec précision les hautes lumières et les couleurs vives. Starburst vise à remédier à ce problème en plaçant une lampe derrière l’écran LCD du casque et peut actuellement produire environ 20 000 nits de luminosité, ce qui est supérieur aux meilleurs téléviseurs 4K. Cependant, comme Sunburst, le design de Starburst est inconfortable à porter pendant de longues périodes et son coût de production à l’échelle serait prohibitif pour Meta.

Des prototypes alléchants

Le dernier des trois prototypes initiaux dévoilés par Meta s’appelle Holocake 2, un casque à la consonance étrange qui doit son nom à l’optique « pancake » qu’il utilise pour condenser l’espace nécessaire à l’affichage d’un casque VR.

Selon Meta, pour diminuer le poids du casque, Holocake utilise « un pliage optique basé sur la polarisation (ou optique en crêpe) pour réduire l’espace entre le panneau d’affichage et la lentille » et réduit l’épaisseur de la lentille elle-même en remplaçant une lentille incurvée conventionnelle par une lentille holographique mince et plate. Holocake est le plus petit casque que la société ait conçu à ce jour et, bien qu’il doive être relié à un PC, il est capable d’exécuter n’importe quel jeu VR existant sur PC.

Enfin, Meta a présenté un casque appelé Mirror Lake, qui combine tous les avantages des précédents prototypes de casque en un seul appareil. Mirror Lake y parvient en utilisant les optiques de Holocake plus des lentilles à foyer progressif provenant d’un prototype encore plus ancien datant de 2015 que Meta a développé et appelé Half Dome Zero. Les lentilles sont mécaniques et cela leur permet de modifier la distance focale, ce qui vous permet de voir non seulement les objets éloignés, mais aussi ceux qui sont plus proches de vos yeux.

Le tout est maintenu dans un design léger de « lunettes de ski » qui s’enroule autour de la tête, ce qui le rend plus léger que les casques de la génération actuelle. Le seul problème ? Mirror Lake n’est qu’un schéma de conception, pas un vrai casque. Selon Meta, Mirror Lake n’est qu’une des voies possibles que la société pourrait emprunter pour faire avancer ses casques VR, mais ce n’est pas la seule voie à suivre.

Ce ne sont que des prototypes…

Bien qu’il soit passionnant de voir ce que le Reality Labs de Meta a prévu pour nous à l’avenir, Zuckerberg s’est empressé de dire que tous les prototypes qu’il nous a présentés n’étaient que cela : des prototypes. Le prochain vrai casque que Meta lancera est le projet Cambria, un casque VR qui dépassera les performances du Oculus Quest 3, très attendu également.

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur l’un ou l’autre des deux casques et Zuckerberg n’a pas voulu nous en dire plus lors de la table ronde, mais le PDG de Meta a déclaré que Cambria était le prochain grand lancement et qu’il serait annoncé plus tôt que prévu.

Le fait de savoir qu’une technologie plus récente et plus performante se profile à l’horizon peut mettre un frein à l’enthousiasme suscité par un nouveau casque VR, surtout s’il n’offre qu’une fraction de ce que nous avons vu dans ces prototypes, mais il est clair que l’intention de Meta est de continuer à ouvrir de nouvelles voies dans la réalité virtuelle et qu’elle a l’équipe de recherche pour le faire.