Les options de couleurs de la Samsung Galaxy Watch 5 ont été dévoilées

Nous comptons les jours qui nous séparent du lancement de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, et quelques nouvelles fuites nous donnent une meilleure idée des variantes de couleurs auxquelles nous devons nous attendre, tout en indiquant un lancement dans un avenir pas trop lointain.

Tout d’abord, le célèbre informateur Evan Blass a partagé un code qui révèle apparemment les options de couleur dans lesquelles la Galaxy Watch 5 sera disponible : il semble que nous verrons la Galaxy Watch 5 dans les coloris Argent, Saphir et Graphite pour la version standard et Argent, Saphir et Or rose pour le modèle plus petit.

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo —Ev (@evleaks) June 16, 2022

Pour ce qui est de la Galaxy Watch 5 Pro, si cette fuite est exacte, les deux choix de couleurs seront Black Titanium et Gray Titanium. Les précédentes rumeurs faisaient état de matériaux plus haut de gamme pour la version plus haut de gamme de la smartwatch.

En dehors des choix de couleurs, SamMobile a repéré les variantes LTE de la Galaxy Watch 5 en train de passer par le processus d’enregistrement auprès des régulateurs de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, ce qui suggère qu’un lancement pourrait avoir lieu très bientôt.

Bien qu’il n’y ait rien d’officiel du tout de la part de Samsung au sujet de ces smartwatches à ce jour, considérant que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic ont été dévoilées en août 2021, on peut penser que les nouveaux modèles se présenteront en août 2022 — tout à fait probablement aux côtés de certains smartphones pliables.

Un lancement en août

Si c’est le cas, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreuses autres fuites apparaissent au cours des prochaines semaines, le temps que Samsung s’organise. Rien n’est encore officiel ou confirmé, mais les fuites et les rumeurs abondent quant à ce que nous pouvons attendre des nouvelles smartwatches de Samsung. Il a également été question d’un troisième modèle super premium, d’après les noms de code qui ont filtré.

Pour l’instant, nous nous attendons à ce que la Galaxy Watch conserve le même nom tandis que la Galaxy Watch Classic devient la Galaxy Watch Pro – étant donné qu’il s’agit d’une option plus grande et plus luxueuse, le changement de marque est logique.

En ce qui concerne les améliorations réelles par rapport aux modèles de l’année dernière, la rumeur veut que les smartwatches de 2022 se rechargent beaucoup plus rapidement au moins — ce serait une amélioration bienvenue par rapport aux modèles actuels, même s’il n’y a pas de progrès majeur en termes d’autonomie réelle. En outre, le modèle Classic/Pro abandonnerait la bague tournante.