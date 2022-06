Meta vient de révéler à quoi pourraient ressembler les casques VR à l’avenir

Meta a récemment présenté en avant-première un concept de casque VR à l’allure futuriste dans une vidéo promotionnelle du Métaverse. Il n’y a aucune confirmation qu’il s’agit d’un produit réel en cours de développement, mais le nouveau dispositif est clairement beaucoup plus avancé qu’un casque Quest et encore plus fin que le futur casque Cambria.

Des capteurs au bout des doigts sont également montrés et pourraient permettre d’identifier rapidement l’emplacement des doigts avec une grande précision, ainsi que de fournir un retour haptique.

Ces aperçus de l’avenir ont été trouvés dans le framework du modèle de Meta qui consiste à publier chaque mois quelques vidéos représentant du matériel à court terme et d’autres, un peu plus éloignées vers les futurs casques VR.

Dans la vidéo la plus futuriste, Meta imagine un temps où le Métaverse pourrait avoir une qualité de rendu impossible à distinguer de la réalité, ou peut-être que la société a simplement pris une licence artistique. Il ne fait aucun doute que cela sera possible un jour, mais il est difficile de dire quand cela se produira. Trois exemples pratiques du Métaverse ont été donnés dans la vidéo.

Lors d’un cours accessible par le Métaverse, les étudiants pourront soit être physiquement présents, soit se téléporter sur un siège et le professeur pourra manipuler des objets virtuels en 3D, comme une cellule biologique, pour discuter de son métabolisme. La cellule peut être lancée à un étudiant et examinée de plus près pendant qu’elle se divise.

Des cas d’usage réels

Un peu plus loin, un étudiant en médecine s’entraîne à opérer un patient virtuel à l’aide d’un casque VR avancé et de capteurs au bout des doigts qui pourraient fournir une plus grande précision et un retour haptique. Ce type d’entraînement, qui peut être répété des centaines ou des milliers de fois, serait très utile avant de passer aux cadavres pour une expérience pratique.

Enfin, la vidéo du concept de Meta montre l’histoire prenant vie avec des étudiants modernes visitant la Rome antique et observant Marc-Antoine s’engager dans un débat sur les défauts et les mérites de Jules César en tant que dirigeant. Les étudiants peuvent se déplacer et examiner la scène comme s’ils y étaient.

Une autre vidéo illustre l’état actuel de la réalité virtuelle et la manière dont un père et sa fille peuvent se connecter tout en pêchant, malgré une séparation de près de 3 000 km. Meta n’a pas identifié l’application, mais il semble qu’il s’agisse de Real VR Fishing, une simulation de pêche multijoueur disponible dès à présent pour les casques VR Quest et Quest 2. Et oui, le Métaverse est déjà là.

Encore du travail

Si le potentiel du futur Métaverse est certainement très séduisant, il reste encore beaucoup à faire avant que cette vision ne devienne réalité. Les premières versions des salles de classe, des formations pratiques et des lieux historiques existent déjà dans diverses applications et sont bien réalisées dans les limites du matériel actuel. L’avenir proche et ce qui deviendra possible avec des casques plus avancés restent à voir.

L’attente ne sera pas longue puisque le Cambria de Meta, un casque VR plus cher, est attendu plus tard cette année. Il sera intéressant de voir à quel point le Cambria de Meta peut rendre les premiers Métaverse et à quel point l’expérience peut être immersive.