Les benchmarks du Galaxy Z Fold 4 révèlent de réels gains de performance

Le Galaxy Z Fold 3 de l’année dernière était équipé du Snapdragon 888 de Qualcomm, même si sa version améliorée, le 888 Plus, était disponible à l’époque. Le Galaxy Z Fold 4, quant à lui, est presque assuré d’être équipé du Snapdragon 8 Plus Gen 1 récemment annoncé au lieu de la puce standard Gen 1 relativement plus ancienne. Il a maintenant été repéré sur le site de benchmarking Geekbench.

Le Snapdragon 888 Plus n’était pas une si grande amélioration par rapport au Snapdragon 888, donc les utilisateurs n’ont pas vraiment manqué grand-chose. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1 est une mise à niveau plus importante, principalement parce qu’il sera fabriqué sur le processus de 4 nm de TSMC, qui est dit être meilleur que la technologie de 4 nm de Samsung qui a été utilisé pour le Snapdragon 8 Gen 1. Le nœud de 4 nm est une version améliorée du nœud de 5 nm sur lequel le Snapdragon 888 était basé.

Pour être plus précis, le Snapdragon 8 Gen 1 a été commercialisé comme étant 20 % plus rapide et 30 % plus économe en énergie que son prédécesseur et Qualcomm a déclaré que le 8 Plus Gen 1 offrira des performances de CPU 10 % plus rapides et une efficacité améliorée jusqu’à 30 % par rapport au Gen 1.

En résumé, ceux qui passent du Z Fold 3 au Z Fold 4 devraient théoriquement bénéficier d’une nette amélioration des performances.

SamMobile a repéré le SM-F936U, alias Galaxy Z Fold 4, sur Geekbench. Le listing est une preuve supplémentaire que le smartphone sera alimenté par le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il a obtenu un score de 1 351 points sur le test monocoeur, et 3 808 points sur le test multicœurs. Le modèle en question dispose de 12 Go de RAM. À titre de comparaison, le Z Fold 3 avait réussi à obtenir 1 113 points au test monocoeur et avait obtenu 3 538 points au test multicœurs.

C’est une différence impressionnante qui devrait se traduire par de bonnes performances dans le monde réel.

De nouveaux composants

Le fait que le Galaxy Z Fold 4 sera équipé de la nouvelle technologie UFS 4.0 de Samsung et que la société prévoit de lancer un modèle de 1 To devrait également être utile.

Le Galaxy Z Fold 4 devrait avoir essentiellement le même design que le Z Fold 3, mais avec une nouvelle configuration de caméra, une charnière plus mince et un pli moins perceptible. Le smartphone aurait également un meilleur capteur de la caméra principale et un meilleur téléobjectif. Ces changements pourraient faire du Z Fold 4 le meilleur smartphone pliable de l’année. Le smartphone utilisera probablement la même batterie d’une capacité de 4 400 mAh que son prédécesseur.

Le smartphone serait révélé le 10 août aux côtés du Galaxy Z Flip 4, qui a également été repéré sur Geekbench il y a quelque temps, et sera mis en vente le 26 août.