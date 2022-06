Samsung Wallet permet de stocker cartes, clés et pièces d’identité en un seul endroit

Après l’application Apple Wallet, Samsung vient de lancer son propre portefeuille numérique pour les utilisateurs de Galaxy, afin de leur permettre de stocker et de gérer facilement leurs clés numériques, leurs cartes d’embarquement, leurs cartes d’identité, etc. dans une seule application mobile. Samsung vise ainsi à fournir une plateforme simple et sécurisée à ses utilisateurs mobiles de l’écosystème Galaxy pour qu’ils puissent accéder facilement aux laissez-passer essentiels, aux clés numériques et à d’autres documents directement sur leurs appareils.

Samsung a récemment publié un article de blog officiel pour annoncer Samsung Wallet. Le géant coréen le décrit comme « une nouvelle plateforme qui permet aux utilisateurs de Galaxy d’organiser des clés numériques, des cartes d’embarquement, des cartes d’identité et plus encore, dans une application mobile facile à utiliser et sécurisée ».

Samsung affirme que son portefeuille numérique est protégé par son système de sécurité interne de niveau défense, Samsung Knox. En outre, certains éléments sensibles du Samsung Wallet sont stockés dans un élément sécurisé isolé, protégeant tous ces éléments contre le piratage physique ou numérique. Il s’appuie également sur Samsung Blockchain Wallet pour permettre aux utilisateurs de surveiller leurs investissements en crypto-monnaies.

Le nouveau Samsung Wallet permet également aux utilisateurs de stocker et d’accéder facilement à leurs cartes de paiement, de fidélité, d’adhésion, et plus encore, grâce à une interface facile à utiliser, basée sur le balayage. La plateforme prend en charge Samsung Pass, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent également stocker leurs mots de passe pour se connecter rapidement à des applications et des sites Web par l’application Samsung Wallet.

En outre, les utilisateurs peuvent également surveiller leur portefeuille d’actifs numériques et vérifier la valeur de leurs crypto-monnaies sur plusieurs bourses. L’entreprise indique également que son portefeuille commencera à prendre en charge les pièces d’identité officielles telles que les permis de conduire et les cartes d’étudiant plus tard dans l’année, à l’instar de l’application Wallet d’Apple.

Disponible en France

En outre, l’application Wallet prend en charge SmartThings de Samsung. Cela signifie que les utilisateurs pourront stocker les clés numériques des systèmes de sécurité de maison pris en charge pour verrouiller ou déverrouiller facilement les portes avec leurs appareils Galaxy. De plus, Samsung affirme que son application Wallet prend également en charge les clés numériques de certains modèles BMW, Genesis et Hyundai, qui permettent aux utilisateurs de verrouiller/déverrouiller leur voiture, de démarrer leur moteur et bien plus encore, uniquement avec leur smartphone Galaxy. Cette fonctionnalité est similaire à l’interface utilisateur CarKey d’Apple.

Samsung a également mentionné qu’elle a conclu un partenariat avec Korean Air pour permettre aux utilisateurs de Galaxy de stocker leurs cartes d’embarquement Korean Air dans l’application Samsung Wallet pour un accès facile.

En ce qui concerne la disponibilité, Samsung Wallet est actuellement disponible dans six régions, notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ainsi, les utilisateurs de ces régions peuvent simplement ouvrir l’application Samsung Pay ou Samsung Pass sur leur appareil Galaxy éligible pour migrer automatiquement vers Samsung Wallet.