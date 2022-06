Google Tasks permet enfin d’identifier une tâche importante

Google a commencé à déployer cette fonctionnalité le mercredi 8 juin. Toutefois, il faudra peut-être 15 jours ou plus pour que tout le monde l’ait, alors ne commencez pas à paniquer si elle n’est pas arrivée sur votre smartphone le 23 juin. Parfois, il faut un peu plus de temps pour qu’une mise à jour arrive à destination.

Google a déclaré en annonçant cette nouvelle fonctionnalité : « Nous espérons que cette mise à jour vous permettra de hiérarchiser plus facilement vos tâches et de naviguer rapidement vers les tâches importantes à travers vos projets ». Elle sera proposée aux utilisateurs des versions de bureau et mobile de Google Tasks.