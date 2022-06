Pegatron, fournisseur d’iPhone, cherche à étendre sa production au Vietnam, à l’Inde et à d’autres pays

Vous avez peut-être entendu dire qu’au début de cette année, et plus précisément en avril, plusieurs villes de Chine ont été fermées pour cause de pandémie. Or, de nombreux fabricants de pièces détachées et assembleurs de smartphones ont des usines situées dans les régions touchées. Le fournisseur d’iPhone Pegatron en fait également partie, et Reuters rapporte que Pegatron met l’accent sur l’expansion de ses usines en dehors de la Chine.

La société taïwanaise Pegatron fabrique environ 20 à 30 % des iPhone. Les récents blocages en Chine ont poussé l’entreprise à envisager plus sérieusement une expansion dans d’autres pays.

En avril de cette année, Pegatron a été contraint de suspendre les activités de deux usines clés en Chine : celle de Shanghai et celle de Kunshan. Cette situation a eu un impact sur la production et les livraisons, et même si les restrictions de fermeture ont été levées depuis, la société connaît encore quelques problèmes.

Selon certaines informations, Pegatron est confrontée à une pénurie de travailleurs (la situation s’est aggravée en raison des restrictions également). Le président de Pegatron, Liao Syh-jang, a souligné que l’entreprise a dû faire face à des contrôles liés au confinement pendant deux mois et qu’une telle situation n’aurait pas pu être évaluée à l’avance. Aujourd’hui, Pegatron cherche à se développer au Viêt Nam, en Inde, en Indonésie et au Mexique, afin de résoudre la pénurie de travailleurs et l’écart entre la haute et la basse saison.

Le président T. H. Tung a également déclaré que le recrutement en Chine est devenu plus difficile au cours des sept ou huit dernières années. Cependant, il ne prédit pas un avenir sombre. Tung a déclaré que le reste de l’année 2022 devrait être meilleur pour l’entreprise, car la pandémie s’atténue et la Chine supprime les restrictions.

Une bonne nouvelle

Pegatron n’est pas la seule entreprise à être optimiste pour le reste de l’année. Foxconn, un autre assembleur d’iPhone, a également déclaré que l’approvisionnement devrait être plus stable au cours du second semestre de 2022.

Récemment, il a été signalé que deux modèles de la future série d’iPhone 14 avaient pris un peu de retard sur leur calendrier de production (l’iPhone 14 Max et Pro Max). Le problème était lié à des livraisons de panneaux qui auraient été retardées.

Le fait que de plus en plus d’entreprises envisagent d’implanter des usines dans un plus grand nombre d’endroits dans le monde est assurément une bonne chose pour l’industrie technologique. Tout d’abord, les retards de production seraient plus difficiles à éviter, et les produits devraient donc avoir plus de stock. Oui, cela signifie que les clients n’auront pas à attendre des dates d’expédition plus longues. Et n’oublions pas que tout retard fait perdre aux entreprises une somme d’argent importante. Il faut espérer que l’industrie dans son ensemble a tiré les leçons de ces deux dernières années et qu’elle s’efforcera de faire preuve de plus de souplesse à l’avenir.