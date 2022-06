Twitter expérimente un changement dans l’affichage des profils

Twitter semble travailler à quelques modifications de l’apparence de sa plateforme, notamment à une modification majeure des pages de profil des utilisateurs.

Vendredi dernier, Jane Manchun Wong a publié une capture d’écran en gros plan de ce qui semble être une nouvelle version de la page de profil d’un utilisateur sur Twitter.

Cette version mise à jour de la page de profil semble avoir combiné les onglets actuels Tweets et Tweets et réponses en un seul onglet simplement intitulé Tweets et réponses. En outre, le nouvel onglet comporte également deux boutons de filtrage — appelés Tous et Tweets — ce qui signifie apparemment que vous pourrez choisir d’afficher tout le contenu tweeté d’un utilisateur (y compris les réponses) ou seulement les tweets.

Twitter is working on merging the “Tweets” and “Tweets & replies” tabs into one tab,

with a profile timeline filter that currently only shows “All” and “Tweets” options pic.twitter.com/WGuumFYImh

—jane (@wongmjane) June 10, 2022