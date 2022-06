Nous allons voir le Nothing phone (1) le 12 juillet

La startup de technologie grand public dirigée par Carl Pei — cofondateur de OnePlus —, Nothing, annoncera son premier smartphone lors d’un événement le 12 juillet, a annoncé la société.

Le Nothing phone (1) sera le deuxième appareil de la société, après la sortie de ses écouteurs sans fil ear (1) l’année dernière. L’événement en personne aura lieu à Londres et sera accompagné d’un livestream simultané à 17 heures, heure française. Nothing annonce le lancement sous le nom de Nothing (event) : Return to Instinct.

Nothing n’a cessé de répéter que le Nothing phone (1) sera « différent de tout ce que vous avez vu auparavant » ou de laisser entendre qu’il vous fera « désapprendre tout ce que l’industrie vous a appris ».

Ce sont là de bien grandes déclarations, mais Nothing est connu pour gonfler un peu les choses lorsqu’elle fait la promotion de ses futurs produits. Quoi qu’il en soit, nous en aurons le cœur net le 12 juillet.

La société a déjà fait des allusions et annoncé officiellement plusieurs aspects du smartphone. Lors d’un événement en mars, la société a donné des détails sur son lanceur Nothing Launcher, qui fonctionnera au-dessus d’Android 11. Ce lanceur a été publié en version bêta le mois dernier.

Un design accrocheur ?

En outre, nous savons que le smartphone comportera des éléments transparents dans son design, des bandes lumineuses à l’arrière de l’appareil et sera équipé d’un processeur Snapdragon de Qualcomm, bien que les détails ne soient pas clairs. L’autre détail qui attire l’attention de la société est l’absence de menton, ce qui signifie que le Nothing phone (1) devrait avoir peu ou pas de bords sous l’écran. Nous savons également que le cadre intermédiaire sera fait d’aluminium recyclé et qu’il y aura un support pour la recharge sans fil.

Le smartphone représente la prochaine étape dans la volonté de Nothing de mettre en place un écosystème d’appareils intelligents interconnectés. L’entreprise prévoit de produire elle-même certains de ces appareils interconnectés, tout en collaborant avec des entreprises tierces pour en produire d’autres.

Nothing entre dans un marché très compétitif, presque indépendamment de la façon dont le prix et le positionnement du phone (1) seront fixés. Cependant, Pei a de solides antécédents avec OnePlus, ce qui a contribué à ce que la société gagne un public important avant même l’annonce complète du smartphone. Je suis impatient de voir ce qu’il en sera, et je vous tiendrais au courant de toutes les nouvelles le jour de l’événement.