HTC dévoilera son prochain smartphone phare le 28 juin

HTC est l’un des rares fabricants de smartphones qui avaient déjà tâté de la technologie blockchain et des cryptomonnaies. Bien que l’on n’a pas de chiffres concernant les smartphones de HTC axés sur la blockchain, les Exodus 1 et 2, il semble que la société taïwanaise ne souhaite pas continuer à investir dans la controversée technologie, du moins pour le moment.

Plus tôt cette année, HTC a révélé des plans pour lancer un autre téléphone phare qui serait axé sur le « Métaverse », un mot magique au moment de l’annonce. Plusieurs mois plus tard, et le « Métaverse » est tout aussi volatile qu’il l’était avant que Facebook ne décide d’en faire un mot à la mode.

Contrairement à ses smartphones axés sur la blockchain, le prochain flagship serait fortement basé sur les rumeurs de VR (réalité virtuelle) et AR (réalité augmentée), mais à part cela, on ne sait rien de l’appareil. Le flagship centré sur le Métaverse aurait dû être dévoilé en avril dernier, mais HTC a décidé de le reporter à une date ultérieure.

Aujourd’hui, HTC a confirmé que son smartphone haut de gamme HTC Viverse sera officiellement présenté le 28 juin lors d’une annonce « Log In To The Future ». Pour ceux qui l’ignorent, Viverse est l’écosystème de produits et services AR/VR/XR de HTC. Il s’agirait du premier flagship de la société depuis le HTC U12+ qui a été lancé il y a quatre ans.

Le nouveau smartphone sera vraisemblablement chargé avec les applications Vive VR et AR de HTC, étant donné la marque Viverse. Ceux qui ont été consternés par l’abandon par Google et Samsung de leurs efforts en matière de VR mobile voudront peut-être regarder l’événement le 28 juin.

Axé sur la VR et AR

Étant donné la vaste expérience de HTC dans la technologie VR, le HTC Viverse pourrait être un appareil intéressant, beaucoup plus attrayant que les Exodus 1 et Exodus 2 axés sur la blockchain. La mauvaise nouvelle est que nous pourrions ne pas voir le HTC Viverse quitter Taïwan s’il n’a pas assez de succès.

Pour l’instant, le smartphone serait disponible auprès d’opérateurs locaux comme Chunghwa Telecom, FarEasTone et Taïwan Mobile.