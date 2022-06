by

La feuille de route d’AMD prévoit ses puces Zen 4 en 2022 et Zen 5 en 2024

Le fabricant de puces AMD expose sa feuille de route pour les prochaines années dans le cadre de la Financial Analyst Day de la société, nous donnant un aperçu de ce dont nous pouvons attendre des puces Zen 4 qui doivent être lancées plus tard cette année, et des processeurs Zen 5 qui devraient arriver d’ici 2024.

Bien qu’AMD ne fournisse pas encore beaucoup de détails sur ses prochaines puces Zen 5 de nouvelle génération, la société a laissé échapper quelques indices sur la façon dont elle apportera des améliorations en termes de performances et d’efficacité. Tout d’abord, la société affirme que Zen 5 est une microarchitecture « entièrement nouvelle » plutôt qu’une simple itération de Zen 4.

AnandTech explique que cela signifie, entre autres, des améliorations du pipeline et l’intégration de nouvelles optimisations de l’IA et de l’apprentissage automatique. La société fabriquera les puces Zen 5 en utilisant des processus de 4 nm et de 3 nm.

Et, c’est à peu près tout ce qu’AMD est prêt à dire sur Zen 5 jusqu’à présent. Mais la société est, sans surprise, un peu plus ouverte sur l’architecture Zen 4 qui fera ses débuts plus tard cette année dans les processeurs de bureau Ryzen 7000.

Ces puces de bureau seront les premiers processeurs Zen 4 à être lancées, et ils seront fabriqués en utilisant un processus de 5 nm. AMD indique que nous pouvons nous attendre à :

une augmentation de 8 à 10 % des instructions par horloge par rapport aux puces Zen 3

Extensions ISA pour l’IA et AVX-512

Une augmentation de plus de 15 % de la performance à un seul cœur

Plus de 25 % d’augmentation des performances par watt

Plus de 35 % d’augmentation des performances globales

AMD prévoit également d’appliquer l’architecture Zen 4 aux puces mobiles à partir de 2023, avec ses prochains processeurs « Phoenix Point » fabriqués selon un procédé en 4 nm. Ils associeront des cœurs de CPU Zen 4 à des graphiques intégrés de nouvelle génération basés sur l’architecture RDNA 3. Ils intégreront également la technologie AIE (Artificial Intelligence Engine) d’AMD.

Une réelle bataille avec Intel

Le fabricant de puces a également dévoilé le nom de code des processeurs pour les ordinateurs portables basés sur l’architecture Zen 5, qui seront disponibles fin 2024. Ces puces « Strix Point » seront dotées de graphiques RDNA 3+ et de la dernière version de l’AIE.

AMD se prépare à se battre après la sortie des processeurs Alder Lake de 12e génération d’Intel. À l’avenir, Ryzen 7000 sera en concurrence avec Intel Meteor Lake, qui est la prochaine génération de processeurs d’Intel. Intel s’en tient au même processus de fabrication qu’Alder Lake, ce qui pourrait donner à AMD une longueur d’avance sur la prochaine génération. Cependant, Intel a sa propre feuille de route, ce qui rendra les années à venir intéressantes.