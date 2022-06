La sortie du casque AR d’Apple est ajustée après avoir manqué la WWDC

Ce n’est pas une surprise que le casque de réalité mixte d’Apple n’ait pas fait son apparition lors de l’événement WWDC 2022 d’Apple. Des sources crédibles nous ont prévenus que le matériel ne ferait pas son apparition ce mois-ci — ou même cette année, d’ailleurs — mais l’absence de toute information concernant un SDK de développement était assez révélatrice.

Il a été murmuré que les efforts d’Apple en matière de « realityOS » se heurtent à quelques obstacles, en interne et en externe. Les dernières nouvelles font état d’un potentiel retard dans le lancement de son premier casque de réalité augmentée, repoussant la date à un moment donné au cours du deuxième trimestre de 2023, laissant de nombreux développeurs dans l’attente de davantage de nouvelles sur la façon de se préparer à son arrivée.

On s’attendait, ou du moins on espérait, qu’Apple aurait quelques mots à dire sur ses efforts en matière de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) lors de sa keynote WWDC. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Apple révélerait certains outils qui, bien que destinés aux iPhone et iPad, ouvrent également la voie à son casque de réalité mixte. Malheureusement, il n’a été fait mention d’aucune de ces technologies, laissant certains se demander où en sont les efforts de la société ces jours-ci.

Bien sûr, Apple pourrait avoir de tels logiciels prêts en interne, mais elle a peut-être décidé de ne pas les dévoiler avant que son matériel soit prêt. Ce matériel est loin d’être dans cet état et pourrait même être encore retardé.

Selon le célèbre analyste Ming-chi Kuo, le casque de réalité mixte d’Apple pourrait ne pas être prêt à être lancé avant juillet au plus tard, ce qui repousse d’un trimestre le calendrier prévu par la société.

(2/2)

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023.

3. Delivery of development toolkit within 2–4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022

Un lancement au premier trimestre 2023 ?

Kuo cite les récentes mesures de confinement du COVID-19 à Shanghai comme la principale cause du retard présumé. Ces mesures ont affecté les capacités de production de nombreux fournisseurs, y compris ceux dont Apple a besoin pour fabriquer ce casque. Ainsi, contrairement au « consensus » des analystes du marché, le premier casque « Apple View » pourrait ne pas être prêt pour un lancement au premier trimestre 2023.

Il est probable qu’Apple annoncera officiellement l’existence du casque en janvier 2023, et que les SDK de développement suivront un mois après l’événement. Kuo prédit que les précommandes commenceront au deuxième trimestre et que le casque lui-même sera disponible pour un achat direct juste un peu avant le début de la WWDC l’année prochaine. Toutes ces prévisions sont toutefois basées sur un calendrier où les tests de vérification technique (EVT) commenceront dans les trois ou quatre prochains mois.

D’ici là, ne vous attendez pas à ce qu’Apple donne le moindre indice sur l’existence du casque, à l’exception peut-être de quelques bribes d’informations ici et là.