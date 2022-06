Désolé Apple, l’Europe impose l’utilisation d’un chargeur USB-C d’ici à l’automne 2024 !

C’est finalement en train de se produire ! À la fin de l’année dernière, nous avons vu l’Union européenne proposer de faire des ports USB-C un port de charge universel pour tous les smartphones et appareils numériques. Nous avons également appris que l’UE allait se réunir pour décider de l’avenir de cette proposition. Il s’avère que la réunion a eu lieu hier, et que les autorités ont trouvé un accord pour rendre obligatoire l’installation de ports USB-C sur tous les smartphones, y compris les iPhone d’Apple, vendus dans l’UE.

L’Union européenne a unifié l’USB Type-C, à la suite de discussions entre différents organes de l’UE. Pour rappel, cette législation était en préparation depuis plus d’une décennie. Vous pouvez également consulter le tweet officiel du Parlement européen joint juste en dessous.

We have reached a deal on the common charger! 🔌👏 ✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device 🔴 Press conference at 12:30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe —IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) June 7, 2022

“Aujourd’hui, nous avons fait du chargeur commun une réalité en Europe ! Les consommateurs européens ont longtemps été frustrés par les multiples chargeurs qui s’accumulaient avec chaque nouvel appareil. Désormais, ils pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables », a déclaré Alex Agius Saliba, rapporteur du Parlement européen, dans un communiqué de presse.

Voilà une proposition intéressante qui obligera les entreprises à intégrer un port USB-C sur tous les appareils électroniques, notamment les smartphones, les tablettes numériques, les appareils photo, les casques et les consoles de jeux vidéo portables, qui seront vendus dans l’UE d’ici l’automne 2024. Le « chargeur commun » pour tous les appareils électroniques est une initiative de l’UE visant à réduire les déchets électroniques dans l’environnement. Il facilitera également la vie des consommateurs, qui n’auront plus besoin de transporter plusieurs câbles de charge pour différents appareils. En outre, cela permettra aux gens de faire des économies, qui sont estimées à 250 millions d’euros par an. Les fabricants d’ordinateurs portables bénéficient d’une période un peu plus longue pour s’adapter à la nouvelle situation : jusqu’à 40 mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Cela signifie également que, que cela plaise ou non au géant à la pomme croquée, Apple devra désormais passer à l’USB-C pour ses modèles d’iPhone qui utilisent toujours le vieillissant port Lightning pour la recharge et le transfert de données filaires. Alors que l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, suggère qu’Apple pourrait finalement passer à l’acte l’année prochaine, nous n’en sommes toujours pas certains. Actuellement, le seul iPhone compatible USB-C est un projet de DIY d’un ingénieur qui est devenu l’un des iPhone les plus chers sur eBay plus tôt cette année.

Apple va devoir s’y faire

Cependant, Apple dispose d’un marché important dans la région européenne. Alors que la société aurait vendu 241 millions d’iPhone dans le monde en 2021, 56 millions de ces ventes proviennent d’Europe. Dès lors, il sera intéressant de voir comment Apple aborde cette législation si elle décide de continuer à fournir le port Lightning sur ses iPhone. Cela dit, cet accord concerne la recharge filaire, alors qui sait, Apple pourrait donner vie à son iPhone sans port pour empêcher l’utilisation de l’USB-C pour la recharge.

Lorsqu’on lui a demandé si la législation visait spécialement Apple, le commissaire au marché intérieur de l’UE, Thierry Breton, a déclaré que ce n’était pas le cas. « La règle s’applique à tous et à chacun. Elle n’est pas adoptée contre qui que ce soit. Nous travaillons pour les consommateurs, pas pour les entreprises, et nous devons donner à ces entreprises des règles, des règles claires, pour qu’elles puissent entrer sur le marché intérieur », a-t-il ajouté.

Il est également dit que les constructeurs sont désormais tenus de fournir aux gens des informations claires sur les caractéristiques de charge des nouveaux appareils. En outre, l’interopérabilité des solutions de recharge pourrait également être prochainement introduite.

On ne sait pas quand cela s’appliquera à d’autres régions.