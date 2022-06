Le code source d’iOS 16 confirme la fonctionnalité Always on Display

iOS 16 se profile à l’horizon et avec lui, une foule de mises à jour intéressantes. Et pendant que je suis occupé à les découvrir, 9to5Mac a fait une intéressante découverte de son côté.

Apparemment, Apple est déjà en train de promouvoir activement, bien que sous le radar, sa propre version d’un écran toujours actif (Always on Display). Auparavant, Mark Gruman de Bloomberg, dans sa lettre d’information « Power On », a été le premier à spéculer que l’iPhone 14 pourrait être équipé d’un écran Always on Display.

Aujourd’hui, avec le lancement de la version bêta pour développeurs d’iOS 16, cette spéculation a été pratiquement confirmée. 9to5Mac rapporte qu’il a trouvé un certain nombre de références à une fonction d’affichage permanent dans le code d’iOS 16.

Le site affirme que trois nouveaux frameworks ont été ajoutés à iOS 16, chacun concernant la gestion du rétroéclairage, et chacun mentionnant un écran toujours allumé. Il y a aussi apparemment de multiples mentions de la fonctionnalité au sein du Springboard, qui est le logiciel qui gère l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil.

On ne sait pas encore si la nouvelle fonctionnalité attendue fera ses débuts avec la gamme d’iPhone 14, mais il est fort possible que ce soit le cas. Pour l’instant, la plupart des analystes (dont Gruman) prévoient que la fonction Always on Display soit exclusivement disponible sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Pas disponible sur les anciens modèles ?

Il est également très probable que les précédentes générations de l’iPhone ne soient pas en mesure de supporter cette nouvelle fonctionnalité. Gruman explique essentiellement que la fonctionnalité Always on Display est liée aux spécifications matérielles (notamment les taux de rafraîchissement variables de l’appareil) et ne peut donc pas être mise en œuvre uniquement par le biais d’une modification logicielle.

Indépendamment de la date exacte à laquelle la version d’Apple de la fonction Always on Display fera ses débuts, il est clair que la fonctionnalité, qui est disponible sur Android depuis un certain temps, arrive sur iOS. Il n’est même pas nécessaire de regarder le code — le design de l’écran de verrouillage d’iOS 16 est la seule confirmation dont nous avons besoin.

La nouvelle disposition de l’écran de verrouillage, l’un des principaux sujets de discussion d’iOS 16, est parfaitement adaptée à cette fonction. Avec une telle fonctionnalité active sur iOS, cela signifie que vous pouvez consulter les informations clés d’un coup d’œil, à tout moment, sans avoir à réveiller votre iPhone — une action qui nécessite une étape supplémentaire et qui, si elle est effectuée assez souvent, pourrait consommer plus de batterie qu’un écran toujours allumé.