Tous les regards sont tournés vers la prochaine réponse de Google aux séries iPad d’Apple et Galaxy Tab de Samsung. Baptisée Pixel Tablet, il s’agira d’une tablette conçue en interne par Google et fonctionnant avec la dernière version d’Android. L’annonce de la Pixel Tablet a été faite à l’occasion de la Google I/O de cette année, et nous sommes tous impatients de voir comment cette tablette va compléter l’écosystème Pixel naissant. Le design est, certes, décevant, mais tout va se jouer sur le logiciel et son utilisation.

Nous savons déjà que la prochaine tablette Pixel de Google présente une ressemblance frappante avec l’écran du Nest Hub Max. Maintenant, un nouveau rapport de 9to5Google confirme quelques soupçons sur les plans de Google pour revenir sur le marché des tablettes.

La publication rapporte que la Pixel Tablet vise en effet à remplacer le Nest Hub dans vos foyers. Les broches POGO à l’arrière de la tablette se connecteront à un dock dédié, appelé « Google Dock » dans le code Android. Bien qu’il ne s’agisse probablement pas du nom définitif du produit, le dock chargera la batterie de la tablette lorsqu’elle ne sera pas utilisée.

Le média a précédemment rapporté que Google travaille sur un Nest Hub avec un « facteur de forme de tablette connectable » dans lequel l’écran « se détache d’une base/une enceinte ». La nouvelle preuve de code sur le soi-disant « Google Dock » solidifie encore cette rumeur.

De plus, le code source révèle également que Google se prépare à ajouter à Android la prise en charge de la fonction ultrasons du Nest Hub. Les appareils Nest Hub utilisent les ultrasons pour détecter votre présence et s’allumer en réponse. Google est en train d’intégrer une fonctionnalité analogue dans Android, avec un support pour la lecture et l’enregistrement des ondes ultrasoniques, apparemment pour la Pixel Tablet.

Il va falloir patienter

Un autre récent rapport de 9to5Google a révélé comment Google teste un moyen d’utiliser Android pour détecter les ronflements et les toux, une fonctionnalité déjà disponible sur les Nest Hub. C’est également une fonctionnalité qui, selon le média, pourrait être destinée à la Pixel Tablet.

Toutes les informations ci-dessus suggèrent que la prochaine incursion de Google dans les tablettes pourrait être l’avenir des écrans connectés. Pour l’instant, il s’agit d’un grand « si », car nous sommes encore à plusieurs mois du lancement de cette tablette. Pour ce que nous en savons, elle pourrait être lancée dans plus d’un an. Nous ne savons pas si Google associera Nest à ce projet ou si la société en fera son propre projet.