Windows 11 : un développeur veut démarrer le système d’exploitation sur la puce M1

Il n’existe actuellement aucun moyen officiel de lancer Windows 11 sur des systèmes équipés de la puce M1 d’Apple . Microsoft a évité de se prononcer l’année dernière et s’est contentée de déclarer que le fonctionnement de Windows 11 sur les puces M1 n’était pas un scénario pris en charge. Cela signifie que la firme de Redmond ne fera pas fonctionner elle-même son système d’exploitation sur les puces M1. Mais comme le scénario n’est pas activement empêché, Arminder a l’option de fournir les composants manquants et de démarrer Windows 11 sur les systèmes M1.

Étant donné que la puce M1 diffère des autres processeurs et que Windows n’a pas été optimisé pour le processeur d’Apple, il faudra probablement un certain temps avant qu’Arminder ne parvienne à faire fonctionner le système. Les personnes intéressées par le projet peuvent suivre sa progression sur GitHub .

