Voici la Amazfit Bip 3, une smartwatch avec un écran plus grand de 1,69 pouce

Amazfit a ajouté une nouvelle smartwatch abordable à sa gamme Bip, la Bip 3. La smartwatch a été officialisée au Brésil et est dotée d’un écran AMOLED de 1,69 pouce, d’un capteur SpO2 et de bien d’autres fonctionnalités.

La Amazfit Bip 3 est dotée d’un cadran carré et d’un écran tactile HD AMOLED TFT LCD de 1,69 pouce. Il est doté d’une couche de verre 2.5D et prend en charge une densité de pixels de 237 ppp. C’est beaucoup plus grand que l’écran de 1,43 pouce des smartwatches Bip U. Il y a un support pour plus de 50 cadrans de montre, ainsi qu’un support pour des cadrans personnalisés.

Elle prend en charge diverses fonctionnalités liées à la santé, comme un capteur BioTracker PPG pour un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures, ainsi qu’un capteur SpO2, comme mentionné précédemment. Il prend également en charge plus de 60 modes de sport et la bonne nouvelle est qu’il est doté d’un GPS et d’un GLONASS intégrés. Il est également équipé d’un système de suivi de la natation et offre une résistance à l’eau de 50 mètres.

La nouvelle Amazfit Bip 3 peut également surveiller le sommeil, le stress et la respiration. Pour les utilisateurs, la montre permet également de suivre le cycle menstruel et l’ovulation. La montre peut offrir une autonomie maximale de 11 jours avec une seule charge, et elle mesure 4,42 x 3,66 x 0,76 cm. Elle pèse 120 grammes.

La Amazfit Bip 3 est actuellement disponible sur Amazon au Brésil et selon le prix indiqué, 279 BRL, soit environ 55 euros. Il n’y a aucun mot sur sa disponibilité dans d’autres régions, y compris la France. Mais nous pouvons nous attendre à ce que cela arrive bientôt.