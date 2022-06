by

La fuite du Moto Edge 2022 de Motorola révèle le design et les spécifications

De nos jours, les fuites révèlent beaucoup de choses avant la sortie de nombreux appareils (et gâchent en quelque sorte certaines des grandes annonces), et Motorola reçoit également beaucoup de fuites sur ses futurs appareils. Cette fois, il s’agit du Moto Edge 2022, qui n’a pas encore été annoncé. 91Mobiles a publié de magnifiques rendus du prochain smartphone, ainsi que ses spécifications.

Ce smartphone devrait officiellement être révélé au 3e trimestre 2022 ; mais il n’est jamais trop tôt pour que les fuites nous mettent en ébullition. Selon la publication, le Moto Edge 2022 porte le nom de code Motorola Dubai+. Et maintenant, son design est révélé, ainsi que ses spécifications.

Le smartphone que nous avons dans cette fuite est de couleur bleue pour sa coque arrière, et dispose d’une triple caméra arrière. Cette fois, il arbore un dos plat avec des bords légèrement incurvés, différents de ceux de son prédécesseur. Comme d’habitude, le logo Motorola est situé au centre et la marque Motorola au bas du dos du smartphone.

En retournant le smartphone, on peut observer de minces bords d’écran, et une découpe centrée en forme de poinçon pour loger la caméra frontale.

Le Moto Edge 2022 mesurerait environ 160,8 x 74,2 x 8,2 mm (10,1 mm en incluant la bosse de la caméra arrière).

Du lourd sous le capot

En outre, on retrouvera un magnifique panneau d’affichage pOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le smartphone sera équipé d’un processeur Dimensity MT6879 de MediaTek, tandis qu’une massive batterie d’une capacité de 5 000 mAh le fera fonctionner.

Le smartphone sera apparemment disponible avec 6 ou 8 Go de RAM, ce qui garantira un fonctionnement multitâche fluide pour tout ce que vous voudrez faire, et un stockage interne standard de 128 ou 256 Go.

Trois caméras à l’arrière

En ce qui concerne les caméras, la principale serait dotée d’un capteur principal de 50 mégapixels qui prend en charge l’OIS (Optical Image Stabliziation). La configuration de la caméra comprend également une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le smartphone serait équipé d’une généreuse caméra frontale de 32 mégapixels pour de superbes appels vidéo et selfies. Et, pour couronner le tout, il est dit que le Moto Edge 2022 prendra en charge un stylet.

Aucun prix n’a encore filtré pour ce modèle.