La Amazfit GTR Mini fait surface

La Amazfit GTR Mini, une nouvelle addition à la célèbre gamme GTR de la société, devrait prochainement sortir. En effet, ce sera la première fois que la société présente des minis smartwatches dans cette série. Des rendus de presse de haute qualité, y compris la boîte de la Amazfit GTR Mini, ont fait surface en ligne.

Grâce à GSMArena, nous avons maintenant les rendus de presse de la smartwatch dans les couleurs bleu, rose et noir. La Amazfit GTR Mini, dont le nom de code est « Leiden », est dotée d’un écran AMOLED 2,5 D de 1,28 pouce et d’un design épuré. La montre a un boîtier en acier inoxydable et un seul bouton sur le côté droit.

L’image sur la boîte suggère que la smartwatch aura un capteur de fréquence cardiaque de 24 heures, un système de surveillance de la SpO2 et du stress, cinq systèmes de positionnement par satellite qui inclut GPS, QZSS, BEIDOU, Galileo, et d’autres normes, plus de 120 modes de sport différents, et une reconnaissance intelligente.

En termes de logiciel, la GTR Mini sera alimentée par Zepp OS. Le Bluetooth 5.1 LE de la montre devrait faciliter la communication entre le smartphone et la smartwatch, et elle sera compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 7.0 ou iOS 12 et plus. La capacité de la batterie de la GTR Mini sera de 500 mAh, selon l’emballage de la boîte.

Nous devrions obtenir plus d’informations concernant le lancement de l’Amazfit GTR Mini dans les semaines à venir.