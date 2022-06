Les Reels Instagram peuvent désormais être étendues à 90 secondes

Instagram a précisé à de multiples reprises que les créateurs sont l’une de ses priorités. En conséquence, un ensemble de nouvelles fonctionnalités font leur chemin vers les Reels Instagram qui profiteront aux créateurs en les aidant à étendre leur portée sur la plateforme. Selon Instagram, l’utilisation de Reels peut augmenter de manière significative le nombre de vos abonnés sur la plateforme. Le réseau social affirme que, pendant une période de 60 jours, les comptes publics de plus de 10 000 abonnés qui ont téléchargé au moins cinq Reels ont obtenu davantage d’abonnés que ceux de la même catégorie qui n’ont pas du tout posté de Reels. Et, pour vous aider à réaliser des vidéos courtes encore plus étonnantes, Instagram a annoncé qu’il ajoutait de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, dans le but de concurrencer son concurrent direct TikTok, Instagram vous permettra désormais de créer des Reels d’une durée maximale de 90 secondes. Ce n’est pas aussi long que la limite de 10 minutes des vidéos TikTok, mais c’est tout de même un bon ajout qui permettra aux créateurs d’ajouter davantage de contenu à leurs Reels. Cette capacité a fait l’objet de rumeurs plus tôt cette année et fait enfin son apparition sur la plateforme. Auparavant, Instagram n’autorisait que les Reels de 60 secondes.

Il y a également un nouvel ensemble d’effets sonores allant des cors des airs aux tambours, et plus encore. Cela vous aidera encore plus à faire participer davantage de personnes. Et pour ajouter votre propre touche à la courte vidéo, vous pouvez désormais importer votre propre audio, qui peut être une voix off ou un bruit de fond. Il suffit qu’il dure au moins 5 secondes.

Les Reels peuvent maintenant avoir des autocollants interactifs qui sont déjà disponibles sur Instagram Stories. Ainsi, vous pouvez maintenant ajouter l’autocollant Sondage pour demander l’avis de votre public sur des choses, mettre en place un quiz pour une activité amusante avec vos followers, et même ajouter un curseur emoji pour voir comment ils perçoivent la courte vidéo. Ces autocollants peuvent sans risque être considérés comme populaires sur les Stories et peuvent aider à rendre les Reels plus interactifs aussi.

Des modèles

Instagram a également introduit des modèles qui peuvent vous aider à créer un Reel à partir d’un Reel existant. Les placements de l’audio et des clips restent les mêmes et vous devez simplement ajouter les changements de base. Cela peut s’avérer utile pour les personnes qui débutent dans ce domaine. Mais, encore une fois, il s’agit d’une autre fonctionnalité tirée de TikTok !

En outre, les Reels Facebook ont également obtenu de nouvelles fonctionnalités comme les Reels suggérés sur le fil d’actualité, les outils de découpage vidéo, la possibilité de créer et de programmer des Reels Facebook sur le bureau, et des outils audio comme Sound Sync, entre autres.

Instagram affirme qu’il continuera à ajouter d’autres fonctionnalités pour les Reels afin que vous vous engagiez davantage avec votre public et que vous rendiez votre contenu viral.