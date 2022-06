Apple pourrait remettre au goût du jour un appareil Internet classique

Un nouveau dépôt auprès de la Federal Communications Commission (FCC) a été révélé, révélant la nouvelle qu’Apple a travaillé sur (et a reçu l’approbation pour) un nouvel adaptateur réseau. Cela peut sembler un peu étrange, surtout si l’on considère qu’Apple a abandonné ses routeurs AirPort en 2018, mais l’appareil (codé comme A2657 par la FCC) semble fonctionner sous iOS 15.5.

Apple a également déposé une demande de confidentialité des schémas, des spécifications et des photographies de l’appareil qu’elle souhaite conserver pendant au moins 6 mois supplémentaires, donc nous ne verrons probablement pas de détails approfondis avant un certain temps. Nous savons simplement qu’Apple travaille sur ce projet et que les détails resteront secrets jusqu’au 15 novembre 2022 au moins.

Pour l’instant, il semble que la FCC va continuer à mettre l’appareil à l’épreuve dans une batterie de tests en cours – tous documentés sur la page de dépôt officielle.

Cependant, il y a quelques faits que nous pouvons encore glaner dans la documentation. Des détails tels que les watts de sortie et la tolérance de fréquence n’ont pas encore été détaillés (peut-être en raison du NDA d’Apple, ou peut-être parce que ces éléments n’ont pas encore été officiellement testés). Cependant, il montre la gamme de fréquences et la puissance de sortie de la nouvelle carte réseau (jusqu’à présent) dans diverses conditions de test.

Mais un rapport de test, en particulier, révèle quelques détails matériels importants.

Quelques spécifications

Le rapport explique que l’appareil sera doté d’une batterie intégrée et contient deux ports Ethernet gigabit, ainsi qu’un connecteur USB-C et une sorte d’antenne. Il est doté d’un espace de stockage interne de 32 Go et de 1,5 Go de RAM et peut prendre en charge la radio Wi-Fi standard IEEE 802.11b/g/n, la radio Bluetooth et les signaux NFC. Il est également conçu pour être connecté à un ordinateur hôte par un port USB-A, d’où il tire son énergie.

Quant à savoir quand Apple dévoilera ce nouvel appareil, combien il coûtera et quand il sera disponible, tout cela reste à voir. Espérons que plus d’informations seront dévoilées lorsque l’accord de confidentialité sera levé à la fin de l’année 2022.