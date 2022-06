Vous vous souvenez peut-être qu’en mars dernier, des rumeurs laissaient entendre que HTC prévoyait de sortir son premier smartphone phare en trois ans. À une certaine époque, HTC était une étoile brillante dans l’industrie du mobile, créant de superbes smartphones tels que le Nexus One et le HTC One (M7), et plus encore. Mais, l’innovation s’est arrêtée et les profits aussi.

HTC s’est retrouvée dans un cycle qui l’a vu pris dans une boucle sans fin, à sortir des smartphones sans inspiration comme les Exodus 1 et Exodus 2 axés sur la Blockchain. Peut-être qu’à l’avenir, faire un smartphone dédié à la blockchain ne sera pas une telle décision. Mais pour l’instant, l’entreprise a besoin de renouer avec ses succès passés.

Le nouveau smartphone de HTC serait basé sur la tendance croissante du « Métaverse », bien que ce terme puisse signifier n’importe quoi. Il pourrait y avoir un lien entre un nouveau smartphone haut de gamme de HTC et le casque VR Vive Flow de la société. Il y a également des spéculations selon lesquelles un nouveau smartphone HTC prendra en charge les applications de réalité augmentée (AR).

Le smartphone était censé être dévoilé en avril, mais des difficultés de livraison ont entraîné un retard.

L’entreprise a peut-être connu son apogée en mars 2014, lorsqu’elle a lancé le HTC One (M8). Le look unique de l’appareil a suscité beaucoup d’attention et la configuration à double caméra (pour les arrière-plans bokeh flous que l’on voit avec les photos de portrait) et la paire de haut-parleurs BoomSound en façade ont ajouté à l’attrait du téléphone.

De quoi relancer la société ?

Mais depuis lors, HTC a sorti une série de modèles plus ou moins désuets au lancement, ce qui l’a relégué au second plan. Malgré les déceptions, HTC a toujours ses fans qui continuent d’espérer que le prochain smartphone sera peut-être celui qui remettra le groupe sur les rails. Et maintenant, le nouveau modèle qui était censé être présenté en avril a été retardé à cause de la COVID.

Nous n’avons pas encore de véritables détails sur l’apparence ou le fonctionnement de ce smartphone, mais nous devrions probablement nous attendre à un prix plus élevé et à de nombreuses fonctionnalités AR une fois qu’il sera sorti. La société pourrait espérer que ce smartphone dédié au Métaverse pourrait aider à changer le cours des choses.