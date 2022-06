Qualcomm veut former un consortium pour racheter ARM

Après que NVIDIA a officiellement confirmé qu’il n’acquerrait pas l’entreprise britannique de fabrication de puces ARM plus tôt cette année, il semble que Qualcomm tente maintenant d’acquérir l’entreprise soutenue par SoftBank. Le géant de la fabrication de puces Qualcomm veut inclure Samsung et Intel pour former un consortium afin de poursuivre le processus d’acquisition d’ARM.

Christian Amon, PDG de Qualcomm, s’est entretenu avec le Financial Times et a révélé le projet d’acquisition d’ARM. Amon a laissé entendre que Qualcomm pourrait s’associer à d’autres géants de l’industrie comme Samsung et même Intel pour former un consortium en vue d’acquérir la société de semi-conducteurs.

« Nous sommes une partie intéressée à investir. C’est un actif très important qui sera essentiel au développement de notre industrie », a déclaré Amon au Financial Times.

Le PDG de Qualcomm a laissé entendre que le consortium de grandes entreprises éliminerait la plupart des obstacles réglementaires auxquels NVIDIA a été confronté en tentant d’acquérir ARM en 2020. L’opération NVIDIA-ARM, d’un montant de 40 millions de dollars, n’aurait pas abouti, car les autorités de régulation estimaient qu’elle serait anticoncurrentielle.

« Vous auriez besoin d’avoir de nombreuses entreprises participantes pour qu’elles aient un effet net qu’ARM est indépendant », a ajouté Amon. En outre, il a indiqué que le potentiel prix d’achat serait assez élevé et que Qualcomm pourrait conclure un accord avec d’autres membres du consortium pour que l’opération se concrétise. Il est également révélé que le PDG de Qualcomm n’a jamais aimé l’idée que NVIDIA achète ARM et a suggéré que cela n’avait aucun sens.

Intel aussi sur les rangs

Pour ceux qui l’ignorent, Qualcomm n’est pas la seule entreprise à avoir suggéré une acquisition d’ARM. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déjà évoqué l’idée de former un consortium pour acquérir ARM. De plus, Gelsinger a récemment été aperçu en train de rencontrer un cadre supérieur de Samsung et les principaux dirigeants de la division des semi-conducteurs de la société.

Il convient également de noter que SoftBank Group, la société propriétaire d’ARM, ne cherche pas à vendre l’entreprise. Elle se concentre actuellement sur l’introduction en bourse d’ARM. Cependant, cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas essayer ! Ainsi, les entreprises pourraient effectivement former un consortium et conclure un accord avec SoftBank pour acquérir ARM. Il reste à voir quel sera l’impact sur le marché des chipsets si l’accord est conclu !