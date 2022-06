Final Fantasy XVI arrive à l’été 2023

Si vous êtes un fan de Final Fantasy, le State of Play d’hier était pour vous : Square Enix a révélé un peu plus d’informations sur Final Fantasy XVI.

Le producteur Naoki Yoshida a présenté la nouvelle bande-annonce et a fourni quelques informations sur le contexte narratif, en mentionnant : « Dans un monde régi par la tyrannie et la tourmente, il y a ceux qui peuvent se battre pour reprendre le contrôle de leur destin ».

Dans la nouvelle bande-annonce, nous avons un premier aperçu des combats, qui se déroulent en temps réel et à grande vitesse, ce qui n’est pas sans rappeler ce que font Cloud et sa bande dans Final Fantasy VII Remake. La bande-annonce présente également les mystérieux Eikons, de puissants monstres qui ressemblent aux invocations des Final Fantasies d’antan et qui semblent résider dans des contrôleurs humains appelés Dominants. Il semble que se lier d’amitié avec ces Dominants ou les combattre sera au cœur de l’histoire du jeu.

La bande-annonce montre également une tonne d’invocations et de dieux que l’on voit souvent dans la franchise Final Fantasy. Parmi eux, Phoenix, Ramuh, Shiva, Titan, Garuda, Odin, Bahamut et Ifrit. Il semble également que ces dieux puissent se battre entre eux, puisque la bande-annonce montre un combat entre Ifrit et Titan.

D’autres éléments de gameplay ont également été montrés, notamment un statut « Décalage » où les ennemis se retournent et deviennent vulnérables aux attaques. On ne sait pas encore si d’autres membres du groupe seront disponibles pendant les combats, ou si le protagoniste Clive Rosefield se contentera d’un voyage en solo.

Final Fantasy XVI a été révélé en 2020 avec une bande-annonce sanglante qui ne ressemblait en rien à ce que la série habituellement brillante et pleine d’espoir affiche habituellement. Le très apprécié Naoki Yoshida est le directeur créatif du jeu, ce qui donne aux fans de la série l’espoir que ce jeu solo ressemblera davantage au MMORPG Final Fantasy XIV acclamé par la critique (que Yoshida dirige également) et moins au décevante, mais néanmoins brillant Final Fantasy XV. Yoshida a promis que Final Fantasy XVI serait annoncé au printemps 2022, après que la pandémie ait retardé son calendrier de sortie de six mois. Dans le cadre de cette promesse, Yoshida a déclaré que Square Enix ouvrira les interviews avec la presse dans les mois à venir dans l’espoir de partager encore plus d’informations sur Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XVI est une exclusivité PlayStation 5 et sera lancé à l’été 2023.