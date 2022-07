Apple brevette une caméra dans la couronne numérique de l’Apple Watch

Cela semble un peu encombrant, mais voici ce que cela signifie : si vous voulez prendre une photo avec votre Apple Watch, vous devez la retirer de votre poignet et prendre la photo. Simultanément, le cadran de la montre pourrait se transformer en viseur. Et, elle pourrait même être équipée d’un flash, qui pourrait également servir à plusieurs fins : le suivi optique de la fréquence cardiaque et d’autres mesures liées à la santé pourraient être effectués avec lui lorsque l’Apple Watch est à votre poignet.

Un problème qui pourrait se poser et que le brevet mentionne est que le poignet de la personne portant l’Apple Watch pourrait entrer en scène lors de la prise d’une photo. En gros, le brevet indique que le boîtier de la caméra peut être retiré du poignet par un mécanisme de déverrouillage dans l’interface de fixation, ou simplement en retirant le boîtier avec le bracelet de la montre, pour rendre possible la prise de telles photos.

Une smartwatch avec une caméra ? Cela pourrait être amusant, et Apple teste quelques solutions sur la façon de le faire fonctionner dans un brevet récemment accordé. AppleInsider rapporte un nouveau brevet qui montre une possible Apple Watch avec une caméra dans sa couronne numérique .