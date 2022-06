Le casque AR/VR d’Apple pourrait ne pas être lancé à la WWDC 2022

Malgré les rumeurs, un expert pense toujours que le tant attendu casque de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) d’Apple ne sortira pas avant 2023.

La conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC 2022) étant prévue la semaine prochaine (du 6 au 10 juin), de nombreux fans de la technologie de la société sont impatients de voir les annonces qu’elle fera. En particulier, les gens s’attendent à voir enfin le casque AR/VR d’Apple dont on parle depuis longtemps. Mais, Ming-Chi Kuo a indiqué qu’il ne fallait pas trop espérer.

Kuo a tweeté qu’il faudra « un certain temps avant que le casque AR/VR d’Apple n’entre en production de masse ». Il poursuit en spéculant que si Apple annonce le casque à la WWDC 2022, ses concurrents trouveront un moyen de créer des « projets copiés » qui seront mis en vente avant le lancement d’Apple en 2023.

Bien qu’il soit important de prendre ces rumeurs et ces prédictions avec des pincettes, Kuo a de solides antécédents pour prédire le calendrier de sortie d’Apple en suivant les tendances de production chez ses fournisseurs. Kuo est également soutenu par de précédentes rumeurs selon lesquelles le casque AR/VR d’Apple ne sera pas lancé avant 2023 — bien que tout le monde ne soit pas complètement d’accord.

Une annonce à la WWDC 2022 pour le casque Apple semble possible en raison de deux rapports récents. Le premier est que le casque aurait été présenté aux plus hauts dirigeants d’Apple lors d’une réunion. Bien que cela ne soit pas une garantie, cela suggère fortement que le casque est proche de la fin de son développement et qu’il est dans un état qui peut faire l’objet d’une démonstration. Cette réunion pourrait être l’occasion pour les dirigeants d’Apple de décider si le casque est prêt ou non pour la WWDC de cette année.

Des annonces liées au logiciel du casque

En outre, le terme « realityOS » a récemment été déposé par une société appelée Realityo Systems LLC. Cette entreprise n’a aucune présence en ligne et ce sont ses deux seules marques déposées ; si l’on ajoute à cela les rumeurs selon lesquelles realityOS est le nom donné par Apple au système d’exploitation de son casque et qu’Apple a l’habitude d’utiliser des sociétés-écrans analogues pour déposer des noms de marque avant les annonces, il semble qu’une sorte de révélation AR/VR soit imminente.

Si vous voulez mon avis, la WWDC 2022 ne marquera pas le lancement du casque AR/VR d’Apple — mais cela ne signifie pas qu’il ne fera pas une apparition sous une forme ou une autre.

La WWDC, comme son nom l’indique, est une conférence dédiée aux développeurs. Bien sûr, Apple fait des annonces de matériel qui peuvent intéresser les consommateurs (même si ce n’était pas le cas l’année dernière), mais c’est surtout un événement axé sur l’industrie et plus technique. En tant que tel, la WWDC 2022 sera l’occasion pour Apple d’inciter les développeurs à utiliser son matériel AR/VR pour susciter l’enthousiasme pour son nouvel appareil. Un engouement qui pourrait à son tour déboucher sur un support logiciel pour le lancement du casque en 2023.

Nous devrons attendre et voir si tout cela se retrouvera sur la scène principale d’Apple !