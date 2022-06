La Samsung Galaxy Watch 5 Pro pourrait renoncer à la bague tournante

Samsung devrait annoncer la Galaxy Watch 5 de nouvelle génération lors d’un événement en août, et grâce à plusieurs fuites qui ont fait le tour ces derniers temps, nous connaissons déjà plusieurs informations essentielles sur cette montre connectée de nouvelle génération. Cependant, il semble que la Galaxy Watch 5 va avoir une autre petite surprise que beaucoup pourraient finir par considérer comme une lacune.

Selon Ice Universe, Samsung pourrait renoncer à la bague tournante pour sa Galaxy Watch 5 Pro, peut-être parce que la société veut s’en tenir à une approche plus traditionnelle. Il a déclaré que « la Galaxy Watch 5 Pro vous décevra ». Lorsque vous entendez le terme Galaxy Watch, l’une des premières choses qui vous viennent à l’esprit est probablement la bague tournante. Cette fonctionnalité faisait partie de la toute première Galaxy Watch et est devenue en quelque sorte un élément clé auquel les montres Samsung sont associées. La bague tournante rend la navigation entre les menus si rapide et si facile qu’il sera difficile d’abandonner une méthode aussi pratique une fois que vous vous y serez habitué.

Unfortunately, the galaxy watch5 Pro will disappoint you — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022

Alors qu’à première vue, ce n’est pas nécessairement un changement si drastique, en fait, c’en est un. La bague tournante a longtemps été l’une des meilleures choses de la Galaxy Watch, pas nécessairement parce qu’elle facilitait la navigation dans le système d’exploitation, mais grâce à la sensation de qualité qu’elle offrait.

Bien sûr, vous feriez mieux de prendre cette rumeur avec des pincettes pour l’instant, car Samsung est jusqu’à présent restée hermétique à tout ce qui concerne sa prochaine smartwatch.

En outre, les fuites ont laissé entendre que la Galaxy Watch 5 Pro sera équipée d’une grosse batterie d’une capacité de 580 mAh. Il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport à la batterie de 361 mAh incluse dans la Galaxy Watch 4 Classic, ce qui devrait conduire à une augmentation massive de l’autonomie de la batterie. Il n’y a aucune information sur le chipset ou la capacité de RAM pour la prochaine génération de Galaxy Watch, mais elle sera sûrement légèrement meilleure que la série actuelle de Galaxy Watch. Selon les rumeurs, le modèle Pro disposera de tous les capteurs de suivi nécessaires et sera capable de détecter la température de votre peau.

Un leader dans le marché des smartwatches

Selon les données de Counterpoint Research, Samsung s’est assurée la deuxième place sur le marché mondial des smartwatches après avoir réussi à pousser sa part de marché au-delà du seuil des 10 %.

« Samsung a solidifié la deuxième place avec une augmentation des expéditions de 46 % en glissement annuel. Elle a connu une croissance significative dans la région Asie-Pacifique grâce à la popularité de la série Galaxy Watch 4 », a déclaré Counterpoint, ajoutant que Samsung et Apple ont également obtenu de très bons résultats en Europe. « Par région, alors que la plupart des grandes régions ont connu une croissance en glissement annuel, seule l’Europe a enregistré une croissance nulle. Bien qu’Apple et Samsung aient continué à croître d’une année sur l’autre, d’autres grandes marques telles que Garmin et Fitbit ont enregistré de faibles performances sur le marché européen au cours de cette période », explique Counterpoint Research.