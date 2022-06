Voici iRobot OS pour rendre votre Roomba encore plus intelligent

Les robots deviennent plus intelligents. Mardi, la populaire entreprise pour sa série d’aspirateurs connectés Roomba et ses robots serpillières Braava, iRobot, a annoncé le lancement d’un nouveau système d’exploitation appelé iRobot OS. Alors que l’annonce donne l’impression qu’iRobot OS est une toute nouvelle plateforme pour la maison connectée, le système d’exploitation semble plutôt être un rebranding de l’actuelle plateforme IA Genius Home Intelligence d’iRobot, du moins pour le moment.

Selon Ars Technica, le nouveau système d’exploitation iRobot n’offre pas de nouvelles fonctionnalités en plus de celles proposées par la plateforme Genius Home Intelligence. Le changement de marque s’inscrirait plutôt dans le cadre d’une démarche plus importante dans laquelle les futurs aspirateurs robots Roomba (et d’autres produits) utiliseront iRobot OS pour mieux comprendre l’aménagement de votre maison et vos habitudes de nettoyage.

Au lieu d’ajouter immédiatement des fonctionnalités non testées, iRobot OS, selon la société, aidera les produits iRobot actuels et futurs à devenir plus intelligents au fil du temps. L’objectif final semble être d’utiliser le système d’exploitation pour rendre ses produits meilleurs et plus efficaces en matière de nettoyage autonome. En d’autres termes, la mise à jour d’iRobot OS ne rendra pas vos aspirateurs Roomba plus intelligents qu’ils ne le sont déjà.

Si vous possédez des aspirateurs robots Roomba j7 et j7+, ces appareils fonctionnent déjà avec la dernière version d’iRobot OS. Les caractéristiques les plus importantes que la société vante à propos de ces machines sont leurs capacités centrées sur les animaux de la maison. Ces fonctions comprennent la fonction de verrouillage des animaux qui empêche les animaux et les enfants d’allumer accidentellement l’appareil et l’option Zones à éviter qui permet aux utilisateurs de spécifier les zones de leur maison qu’ils ne veulent pas que les produits nettoient.

La fonctionnalité de zone d’exclusion peut s’avérer particulièrement utile pour les propriétaires d’animaux de compagnie qui sont extrêmement territoriaux par nature et qui n’apprécient pas vraiment l’intrusion d’un objet mobile d’apparence étrange dans leur espace. Pour les animaux de compagnie qui perdent beaucoup de poils, le système d’exploitation d’iRobot peut recommander un programme de nettoyage automatique qui tient compte de la saison de mue de l’animal.

Améliorer le robot

L’une des principales préoccupations concernant les aspirateurs robotisés est leur capacité à éviter les objets. Après avoir détecté plus de 43 millions d’objets dans les maisons des utilisateurs, le système d’exploitation d’iRobot revendique désormais la capacité de détecter, de reconnaître et d’éviter plus de 80 objets différents que l’on trouve couramment dans les maisons. Cette capacité est encore améliorée par la plateforme de vision par ordinateur de la société, en constante évolution.

Outre ces mises à jour, le passage à iRobot OS aidera également ces machines à répondre aux commandes vocales d’Alexa, Siri et Google Assistant. iRobot affirme que les produits existants peuvent déjà différencier 600 commandes vocales individuelles, et que des fonctionnalités plus avancées seront disponibles dans les futures mises à jour.