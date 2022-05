Xiaomi confirme son partenariat avec Leica, le premier smartphone arriverait en juillet

Il s’avère que les rumeurs étaient vraies. Xiaomi vient d’annoncer qu’elle forme en fait une alliance stratégique avec Leica, et que le premier smartphone phare d’imagerie sur lequel les deux entreprises ont travaillé ensemble sera publié en juillet.

Auparavant, Huawei a été affilié à Leica depuis que le P9 a fait ses débuts en 2016. Depuis lors, les constructeurs chinois ont utilisé la technologie de caméra de l’entreprise dans leurs appareils. Selon une fuite de l’année dernière, Leica est à la recherche d’un nouveau partenariat, car la série P50 marquera la fin de leur relation avec Huawei.

Cependant, il est possible que la collaboration Xiaomi-Leica apparaisse sur le Xiaomi 12 Ultra. Malgré le fait que Leica n’a rien confirmé, des rendus basés sur des informations d’un 12 Ultra portant la marque Leica ont déjà fait les gros titres depuis un certain temps maintenant.

Xiaomi and @leica_camera have officially reached a global strategic partnership in mobile imaging.

Combining the legendary image and innovative technology, let’s look forward to a new era of mobile photography in July! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg

—Xiaomi (@Xiaomi) May 23, 2022