Voici le Mi Band 7, le nouveau bracelet d’activité de Xiaomi

Avec sa série Mi Band, Xiaomi s’est imposé comme un acteur clé dans l’espace des wearables. Chaque année, Xiaomi dévoile de nouvelles bracelets d’activités dans la gamme de wearables, et cette semaine, la société a lancé le très attendu tracker d’activité Mi Band 7 en Chine. Il est livré avec le même design mais des mises à niveau comme un écran plus grand, une plus grande autonomie et plus de modes sportifs.

Xiaomi a utilisé un écran AMOLED plus grand de 1,62 pouces sur le Mi Band 7. Notamment, il s’agit d’une augmentation de 0,06 pouce par rapport au Band 7 de l’année dernière. Vous obtenez un écran d’une résolution de 490 x 192 pixels avec une densité de pixels de 326 ppp et jusqu’à 500 nits de luminosité maximale. Notamment, Xiaomi propose désormais un affichage permanent (Always on) sur certains cadrans de montre.

En outre, vous avez accès à plus de 100 cadrans de montre, ainsi qu’à un fond d’écran dynamique Mars – le même que celui disponible sur les smartphones Xiaomi équipés du MIUI 13. Le design arrondi du Mi Band reste le même cette année également.

Dans une mise à niveau significative par rapport à l’année dernière, le Mi Band 7 vous offre désormais l’accès à 120 modes sports. En outre, Xiaomi a introduit 4 modes d’analyse des données sportives pour vous aider à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre forme physique. Grâce à ces modes, à savoir VO2 Max, ATPPC, Aérobic et Temps de récupération, le bracelet d’activité vous donnera un retour concernant vos progrès.

En termes de fonctionnalités de santé, vous bénéficiez d’un suivi continu de la fréquence cardiaque, d’une surveillance continue de la saturation en oxygène du sang et d’un suivi du sommeil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce au nouveau Mi Band. La plupart des fonctions de suivi de la santé standard et pour les femmes restent les mêmes dans cette itération.

Une meilleure autonomie

La capacité de la batterie a également été améliorée cette année. Avec une batterie plus grande de 180mAh, Xiaomi promet jusqu’à 15 jours d’utilisation sur une seule charge et 9 jours en cas d’utilisation intensive. Elle prend en charge le même mécanisme de charge magnétique qui est arrivé avec le Mi Band 5 en 2020.

Le prix du Mi Band 7 est de 299 CNY (~ 42 euros) pour la variante NFC et de 249 CNY (~ 35 euros) pour la variante non-NFC en Chine. Le bracelet est déjà en précommande et sera disponible à l’achat à partir du 31 mai.