iOS 16 : voici ce à quoi vous devez vous attendre

Apple s’apprête à organiser sa conférence mondiale des développeurs (WWDC 2022) dans quelques jours. Comme les années précédentes, l’entreprise devrait présenter des mises à jour majeures du système d’exploitation, notamment iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, et plus encore, lors de cet événement.

En amont de l’annonce officielle, plusieurs fuites et rumeurs concernant iOS 16 ont émergé. Voici ce dont vous pouvez attendre de la prochaine mise à jour logicielle majeure de l’iPhone.

iOS 16 : caractéristiques

Apple présentera iOS 16 lors de la keynote d’ouverture de son événement WWDC 2022 le 6 juin. La mise à jour logicielle s’appellerait « Sydney » en interne et devrait être accompagnée de mises à jour « significatives ».

Améliorations des notifications et du mode Focus

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, iOS 16 sera accompagné d’une mise à niveau majeure du système de notification de l’iPhone. Il affirme qu’iOS 16 apportera « des améliorations assez significatives à tous les niveaux, notamment une mise à jour des notifications ». Cependant, aucun détail sur ce que seront les améliorations réelles n’est connu pour le moment.

En outre, 9to5Mac affirme qu’Apple ajoutera encore plus de fonctionnalités au mode Concentration dans iOS 16. Le mode Concentration est l’une des fonctionnalités clés d’iOS 15, permettant aux utilisateurs de gérer les apps et les notifications qu’ils souhaitent voir à différents moments de la journée. Apple pourrait introduire davantage de fonctionnalités au mode Concentration avec iOS 16. Cependant, les détails sont rares pour le moment.

Améliorations de l’application Santé

Selon une rumeur, Apple prévoit d’introduire une version actualisée de l’application Santé avec iOS 16. Même si les améliorations ne sont pas claires, certaines fuites ont suggéré qu’Apple pourrait apporter le suivi du sommeil et des médicaments à l’application Santé.

L’outil de gestion des médicaments permettrait aux utilisateurs de scanner et d’ajouter leurs flacons de médicaments à l’application. En utilisant l’application Santé mise à jour, vous serez en mesure de suivre tous les médicaments que vous prenez, d’obtenir des rappels et de faire beaucoup plus. En outre, l’application Santé devrait également bénéficier de nouvelles fonctionnalités relatives à la santé des femmes.

De nouvelles applications Apple

Gurman affirme qu’iOS 16 n’apportera pas une refonte majeure du système d’exploitation. « Je ne m’attends pas à une refonte de bout en bout de l’interface d’iOS, même si elle n’a pas beaucoup changé depuis iOS 7 il y a près de dix ans », dit-il. Malgré l’absence d’un lifting indispensable, Gurman affirme qu’iOS 16 sera accompagné d’un certain nombre de mises à niveau importantes, notamment de nouvelles applications Apple et de nouveaux modes d’interaction.

Bien qu’il n’y ait aucun détail sur ce que pourraient être ces « nouvelles applications Apple », un certain nombre de rapports suggèrent qu’Apple pourrait introduire « Apple Music Classical » avec iOS 16. Des références à Apple Classical ont été trouvées dans la mise à jour d’iOS 15.5, et il semble que la société pourrait finalement la lancer avec iOS 16. Apple Classical est l’application de streaming de la société dont on parle depuis longtemps et qui se concentrera uniquement sur la musique orchestrale.

Modifications de l’écran de verrouillage

Mark Gurman affirme qu’Apple prévoit des « améliorations majeures » pour l’écran de verrouillage dans iOS 16. Le nouvel écran de verrouillage pourrait comporter des fonds d’écran de première partie qui auraient des capacités de type widget. Il ajoute également que les futures versions d’iOS 16 prendront en charge la fonction Always on Display.

Apple prévoyait initialement un mode Always on Display pour l’iPhone 13 de l’année dernière. Cette fonctionnalité a toutefois été abandonnée avant l’annonce du smartphone. La société pourrait maintenant lancer le mode Always on Display sur la série d’iPhone de cette année. Toutefois, cette fonctionnalité restera exclusive aux modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, grâce aux écrans ProMotion qui seraient capables de descendre jusqu’à 1 Hz. Les autres modèles d’iPhone, y compris la série d’iPhone 13 de l’année dernière et même les modèles d’iPhone 14 non Pro de cette année, ne devraient pas bénéficier de la prise en charge de l’écran Always on Display.

Améliorations des widgets

iOS 16 pourrait également apporter quelques nouveaux widgets. @LeaksApplePro affirme qu’Apple va introduire des « méga widgets » dans iOS 16. Ces « méga widgets » pourront accueillir quelques « widgets normaux » en leur sein. La fonction serait appelée « InfoShack » en interne et permettra aux utilisateurs d’ajouter des widgets et même des boutons de réglage rapide, comme le flash, la télécommande Apple TV et d’autres commandes.

🔴EXCLUSIVE : iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw —LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

En outre, la source affirme qu’iOS 16 sera livré avec de nouvelles icônes. L’année dernière, Apple a présenté macOS Monterey avec de toutes nouvelles icônes. Il semble qu’Apple souhaite que l’apparence des systèmes d’exploitation reste la même pour tous, et le prochain iOS 16 pourrait proposer des icônes plus conformes au design des icônes de macOS Monterey.

Autres changements sous le capot de l’iPhone 14

Apple semble prête à lancer la gamme d’iPhone 14 plus tard cette année. Un certain nombre de rapports affirment qu’Apple pourrait apporter de nombreux changements sous le capot dans iOS 16 pour la série d’iPhone 2022. La société pourrait introduire quelques changements dans la barre d’état de l’iPhone puisque les modèles iPhone 14 Pro devraient être dotés d’une nouvelle découpe « pilule + poinçon » permettant de gagner de l’espace à l’écran, mais rien n’est confirmé pour l’instant.

En outre, l’iPhone 14 devrait être doté d’une fonction qui permettra à l’iPhone de détecter une collision ou un accident lorsqu’il s’est produit. La société pourrait mettre en avant cette fonctionnalité et poser ses bases avec iOS 16.

Fenêtrage dans iPadOS 16

Alors que nous pouvons déjà faire du multitâche sur l’iPad, Apple prévoirait des « changements majeurs au fenêtrage et au multitâche » dans iPadOS 16, selon Mark Gurman. Le rapport est basé sur les conclusions de Steve Troughton-Smith selon lesquelles Apple est en train de mettre en place un meilleur support du fenêtrage dans le framework de navigation Web, WebKit, pour iPadOS. Il affirme qu’il pourrait y avoir une bascule analogue au mode tablette de Windows 10 qui convertirait les applications en fenêtres librement redimensionnables.

It looks like “multitasking mode” is something that can change at runtime, so apps can transition in and out of it. I could envision something like Windows 10’s “tablet mode” that you can toggle at any point to restructure the UI for touch vs mouse & keyboard —Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022

iOS 16 : appareils compatibles

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle quant aux appareils qu’iOS 16 prendra en charge, l’abandon de l’iPod touch au début du mois laisse penser qu’Apple pourrait abandonner la prise en charge de pas moins de 9 appareils avec la sortie d’iOS 16.

Alors qu’Apple a publié iOS 14 et iOS 15 pour les iPhone 6 s et 6 s Plus, la société devrait abandonner le support de la série d’iPhone 2015 cette année. Voici une liste des appareils qui devraient être compatibles avec iOS 16 :

iPhone 7 et 7 Plus

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS et XS Max

Modèles iPhone 11

iPhone SE (2e génération)

Modèles iPhone 12

Modèles iPhone 13

iPhone SE (3e génération)

iPadOS 16 : appareils compatibles

Tout comme iOS 16, iPadOS 16 ne devrait plus prendre en charge un certain nombre de modèles, notamment l’iPad Air de 2e génération, l’iPad de 5e et 6e génération et l’iPad mini 4. Voici une liste des appareils qui devraient être compatibles avec iPadOS 16 :

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

iPad (7e génération et versions ultérieures)

iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

iPad Pro (tous les modèles)

iOS 16 : date de sortie

Alors que la version finale et stable d’iOS 16 sera publiée en même temps que la nouvelle série d’iPhone 14 dans le courant de l’année, les développeurs et les passionnés d’Apple ont généralement la possibilité de découvrir le nouveau logiciel quelques mois plus tôt, grâce aux programmes bêta publics et pour développeurs d’Apple. Cependant, il semble que les bêtas publics pourraient être retardées de quelques semaines cette fois-ci, car Apple est confronté à certains problèmes dans le développement d’iOS 16.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift. — Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022

Mark Gurman de Bloomberg affirme que les builds internes d’iOS 16 sont « un peu buguées » à l’heure actuelle. Pour cette raison, la société pourrait reporter la sortie de la bêta publique d’iOS 16 à juillet 2022. Habituellement, Apple publie la première version bêta publique du nouvel iOS en même temps que la seconde version bêta pour les développeurs à la fin du mois de juin. Cependant, les tests publics devraient commencer plus tard que d’habitude cette année en raison de bugs. Voici à quoi ressemble le calendrier de sortie d’iOS 16 sur la base de ces nouvelles informations :

Première version bêta pour développeurs d’iOS 16 : 6 juin 2022 Première bêta public d’iOS 16 : juillet 2022 Version finale d’iOS 16 : septembre 2022

Voilà tout ce que vous devez savoir sur iOS 16. Qu’attendez-vous de la prochaine mise à jour du logiciel de l’iPhone d’Apple cette année ?