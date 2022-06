L’abordable Microsoft Surface Laptop Go 2 a fait l’objet d’une fuite

Cela fait plus d’un an et demi que Microsoft a lancé le Surface Laptop Go, une alternative abordable à la plupart des ordinateurs portables de la société. Combinant des éléments de design haut de gamme avec des spécifications d’entrée de gamme, le Surface Laptop Go est vendu à partir de 499 euros. Mais, ses spécifications commencent à être un peu dépassées.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’un Surface Laptop Go 2 est en préparation. Et, il semble en effet qu’il va apporter une augmentation des spécifications, mais peut-être pas aussi important que vous l’espériez.

Le mois dernier, Windows Central a rapporté que le Surface Laptop Go de seconde génération de Microsoft remplacerait son processeur Intel Core 10e génération par une puce 11e génération. Maintenant, The Verge a repéré un listing de vente en Corée du Sud (qui semble avoir été retiré) qui semble confirmer cette information.

Au moins une version du Surface Laptop Go 2 sera disponible avec un processeur Intel Core i5-1135G7. Il est également dit qu’il aura une caméra HD avec des performances « améliorées », bien qu’il ne soit pas clair si cela vient d’un nouveau composant ou d’un logiciel mis à jour.

La plupart des caractéristiques du prochain Surface Laptop Go 2 semblent être identiques à celles du modèle original, y compris un écran de 12,4 pouces d’une résolution de 1 536 x 1 024 pixels avec un ratio 3:2, un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, un port USB Type-A et un port USB Type-C, une prise casque et un port Surface Connect. Les configurations d’entrée de gamme auront seulement 4 Go de RAM, mais il y a une chance que Microsoft double la quantité de stockage dans le modèle de base de 64 Go à 128 Go. Le listing indique également que le Surface Laptop Go 2 fonctionnera sous Windows 11 au lancement.

Une ouverture des précommandes le 2 juin ?

On ne sait pas quand le Surface Laptop Go 2 sera disponible, ni si son prix sera suffisamment compétitif pour que les clients optent pour l’ordinateur portable d’entrée de gamme de Microsoft avec un processeur de milieu de gamme de 2022 plutôt qu’une puce plus récente. Certains rapports laisseront entendre que le nouveau modèle aura le même prix de départ de 550 dollars que l’original, mais d’autres rapports indiquent que le nouveau modèle pourrait commencer à 650 dollars.

La partie la plus importante de la liste est qu’elle suggère que les précommandes pour le produit seraient ouvertes dès le 2 juin 2022. Cela signifie également qu’une annonce officielle pour le produit pourrait avoir lieu très bientôt.