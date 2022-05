iOS 16 comprendrait de nouvelles applications Apple et des changements majeurs

Après qu’Apple ait confirmé son événement WWDC 2022 entièrement en ligne le mois dernier, de nombreuses spéculations ont été faites sur ce que la société pourrait annoncer lors de sa prochaine conférence de développeurs. Parmi les mises à jour du système d’exploitation pour l’Apple Watch, le Mac et d’autres produits, le géant de Cupertino dévoilera sa nouvelle mise à jour iOS 16 lors de cet événement.

Or, un récent rapport suggère qu’Apple pourrait introduire de nouvelles façons d’interagir avec l’interface utilisateur et quelques nouvelles applications système avec iOS 16.

Alors qu’Apple se prépare à dévoiler officiellement la mise à jour iOS 16 le 6 juin, des spéculations sur les nouvelles fonctionnalités et les changements pour les iPhone pris en charge ont déjà commencé à apparaître en ligne. Dans sa récente lettre d’information Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, affirme qu’Apple pourrait introduire de nouvelles façons d’interagir avec le système et quelques « nouvelles applications Apple » avec iOS 16.

Bien que l’analyste n’ait pas fourni beaucoup de détails sur les nouveaux modes d’interaction avec le système ou les applications, il est révélé qu’Apple pourrait réorganiser ses widgets en ajoutant le support des widgets interactifs avec la prochaine itération d’iOS. Précédemment, Gurman a également rapporté qu’Apple pourrait ajouter un nouveau système de notification et des fonctions avancées de suivi de la santé pour les iPhone avec iOS 16. « Bien que je ne m’attende pas à ce qu’Apple présente une refonte complète du logiciel, il devrait y avoir des changements majeurs à travers le système, de nouvelles façons d’interagir, et quelques nouvelles applications Apple », a écrit Gurman dans sa récente newsletter.

En ce qui concerne les nouvelles applications, il existe déjà des preuves qu’Apple travaille sur un service de streaming musical Apple Classical, ce qui pourrait donc en faire partie. Mais, Gurman a parlé d’applications, au pluriel, donc il pourrait encore y avoir quelques surprises.

watchOS 9 apportera aussi des mises à jour importantes

L’analyste d’Apple affirme également que watchOS 9 pour l’Apple Watch apporterait des mises à jour importantes. Les commentaires de Gurman répondaient à la question suivante : « Selon vous, quel système d’exploitation retiendra le plus l’attention à la WWDC ? ». Donc, iOS 16, et peut-être watchOS 9, sont susceptibles d’être les stars de la conférence des développeurs d’Apple, mais ils ne seront pas tout ce dont nous entendons parler. Nous devrions entendre parler de macOS 13 pendant l’événement, tandis qu’iPadOS 16 recevra probablement un clin d’œil également. La mise à jour d’iOS 16, quant à elle, ne prendrait plus en charge les anciens modèles d’iPhone tels que l’iPhone 6s, 6s Plus, l’iPhone SE de première génération, etc.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines mises à jour du système d’exploitation et les outils de développement d’Apple, ne manquez pas de suivre la WWDC 2022 le 6 juin.