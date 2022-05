Un présumé prototype de Pixel 7 apparaît sur eBay des mois avant sa sortie

Pour tous les fans de Google qui attendent avec impatience les annonces complètes et les sorties commerciales de la vaste nouvelle gamme de produits du géant de la recherche, il n’y a aucun répit. En effet, la tablette Pixel vient littéralement de confirmer la prise en charge des stylets tiers et maintenant le Pixel 7 est sous les projecteurs pour l’une des raisons les plus étranges auxquelles nous pouvons penser.

Officiellement teasé et même présenté plus tôt ce mois-ci, le prochain grand smartphone non Pro de Google s’est retrouvé affiché sur le Web, et même sur la boutique du géant de la recherche lui-même. Cela signifie que les designs des Pixel 7 et 7 Pro n’ont pratiquement plus de secrets plusieurs mois avant leurs débuts réels, ce qui ne rend pas moins surprenant de voir le modèle « standard » déjà listé sur eBay.

Et oui ! Un prétendu prototype du Pixel 7 de couleur noire avec 128 Go d’espace de stockage interne et un support double SIM déverrouillé pour « tous les opérateurs » a été brièvement proposé à la vente à toute personne prête à expérimenter Android 13 et les « applications Pixel en phase de développement ».

Bien qu’il n’y ait absolument aucun moyen de savoir comment un tel appareil pourrait se retrouver dans un tel endroit si tôt dans son processus de développement, nous n’avons pas non plus la moindre raison de douter de la légitimité de cette annonce eBay.

Le vendeur a publié un certain nombre de photos montrant très clairement un smartphone fonctionnel qui coche toutes les cases officielles (et ayant fait l’objet de fuites) du Pixel 7, d’un écran plat rappelant le Pixel 6 de l’année dernière à un menton à l’aspect tout aussi familier, un module de caméra double face arrière revue, et un logo ressemblant fortement à ce que Google utilise généralement pour « déguiser » les prototypes de ses smartphones.

Une fuite qui fera parler

Malheureusement pour les collectionneurs de ce genre d’objets, la vente aux enchères sur eBay qui a commencé à un prix dérisoire de 450 dollars a été terminée avant que quiconque puisse faire une seule offre dans un signe évident et complètement sans surprise que quelqu’un aura des ennuis pour cette fuite…

Aussi rare que cela puisse paraître de repérer un prototype indubitablement inachevé d’un produit de haut niveau fabriqué par Google dans un lieu public plusieurs mois avant le lancement commercial, cet… événement est étrangement analogue à la fuite de la Pixel Watch il y a un peu plus d’un mois.

Et, un autre appareil non commercialisé a fait une apparition dans l’une des photos du Pixel 7 jointes à l’annonce eBay maintenant supprimée. C’est certainement un Pixel 7 Pro qui se reflète dans la couverture arrière en verre du Pixel 7, ce qui signifie que celui qui a pris ces clichés était à un moment donné en possession non pas d’un, mais de deux smartphones Google différents prêts à voir le jour plus tard dans l’année.