La Pixel Tablet pourrait inclure un stylet Pixel

L’annonce par Google d’une tablette de la marque Pixel au début du mois a suscité des réactions mitigées. D’un côté, il est difficile de ne pas se réjouir du fait que Google, après de nombreuses années d’absence sur le marché des tablettes, lance enfin une nouvelle tablette. D’un autre côté, l’appareil que Google a présenté sur scène et dans les documents marketing était décevant en termes de design. Néanmoins, l’entreprise a laissé entendre qu’il s’agira d’un appareil haut de gamme qui accompagnera les smartphones Pixel, et il pourrait en fait réserver quelques surprises qui la rendra un peu plus intéressante — au moins pour les développeurs qui veulent une tablette de référence pour développer leurs applications Android, en particulier celles qui doivent fonctionner avec un stylet.

Google a pratiquement présenté la Pixel Tablet comme étant davantage une extension de votre maison connectée plutôt que votre smartphone. Si c’est vraiment le cas, alors cela explique le design plutôt indescriptible que la société a révélé à la I/O 2022. Cette tablette ressemble plus à un Nest Hub Max sans le dock et elle pourrait être conçue pour agir principalement comme un écran connecté que vous transportez rarement, de sorte que l’apparence pourrait ne pas figurer parmi les priorités de Google.

Bien sûr, il s’agit toujours d’une tablette, quel que soit le design, et l’expérience utilisateur le reflétera et devrait le faire. En fait, cette Pixel Tablet pourrait même avoir une caractéristique que peu d’autres tablettes Android ont, à l’exception de quelques modèles de choix de Samsung, Lenovo et Huawei : la prise en charge d’un stylet actif, le même genre de bâton en plastique que Steve Jobs détestait avec passion et qu’Apple adopte maintenant ironiquement sans réserve comme l’Apple Pencil.

Des indices de cette possibilité ont été découverts par le blogue technologique NuGiz dans une liste d’appareils sur le site Web de l’Universal Stylus Initiative. La mission du groupe est de normaliser le comportement des stylets actifs, ceux qui sont sensibles à la pression, afin de faciliter la compatibilité croisée avec d’autres appareils.

Google fait partie de cette initiative depuis 2018, mais ce n’est que maintenant qu’un appareil portant son nom a été certifié par le groupe — en fait, il pourrait être la première tablette Android à avoir même un tampon d’approbation USI.

Un peu plus confus

Il n’y a pas grand-chose à tirer de cette observation, si ce n’est le nom de code de l’appareil, « Tangor », qui est le nom d’un agrume ressemblant à une orange. Il n’y a même pas de nom de produit, mais nous savons que l’appareil est fabriqué par Google et qu’il s’agit d’une tablette. Il ne fait pas non plus allusion à la technologie qui sera utilisée pour charger le stylet, bien que la norme USI ait récemment ajouté le NFC comme méthode de charge sans fil.

Certes, la prise en charge du stylet brouille un peu l’angle de l’écran connecté que Google pourrait viser, mais cela renforce également l’identité de la Pixel Tablet en tant que véritable tablette Android. Cela fait longtemps que Google n’a pas lancé une tablette Android qui pourrait être considérée comme un appareil de référence pour les développeurs, donc équiper ce prochain modèle d’un stylet pourrait contribuer à donner aux développeurs d’applications les outils dont ils ont besoin pour améliorer l’expérience Android sur les tablettes — et nous savons tous qu’Android a besoin de toute l’aide possible à cet égard.