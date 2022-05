La prise en charge de WhatsApp pour iPad devrait bientôt arriver

WhatsApp devrait bientôt améliorer les capacités de sa fonctionnalité de prise en charge multi-appareils avec le lancement de Multi-Device 2.0. Cette mise à jour apportera de bonnes nouvelles pour beaucoup, car elle pourrait enfin amener l’application WhatsApp sur l’iPad. Puisque le responsable de WhatsApp a déjà montré son intérêt pour cette idée, nous pouvons nous attendre à ce que cela devienne une réalité assez rapidement.

LWABetaInfo a révélé que la plateforme de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, prévoit d’introduire le support Multi-Device 2.0, qui permettra aux utilisateurs de lier un smartphone secondaire ou une tablette (à la fois Android et iPad) à un compte WhatsApp.

Le tweet partagé par WABetaInfo comprend également une capture d’écran de ce à quoi ressemblera WhatsApp sur un iPad. La capture d’écran fait allusion à une conception minimale de l’interface utilisateur.

Multi-device 2.0 will let people link an additional mobile phone or tablet (WhatsApp for iPad/Android tablet) to the same WhatsApp account in the future. pic.twitter.com/Vmv8QLFFxZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2022