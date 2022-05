iOS 16 pourrait être la mise à jour la plus radicale de l’iPhone depuis des années

À l’approche de la WWDC 2022, des rumeurs commencent à apparaître concernant l’une des prochaines mises à jour d’Apple, iOS 16 semblant bénéficier de quelques nouvelles fonctionnalités importantes, notamment des améliorations de l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Selon la lettre d’information « Power On » de Mark Gurman, il y aura d’autres améliorations aux notifications, aux applications Messages et Santé, ainsi qu’une aide pour le multitâche de l’iPad.

Cependant, l’élément le plus marquant est la refonte de l’écran de verrouillage. Depuis les débuts d’iOS en 2007, nous n’avons pas vu de changements majeurs sur cet écran, à l’exception d’un raccourci vers l’appareil photo et d’une notification « Aujourd’hui » qui vous donne un aperçu de votre journée. Pourtant, nous pourrions bientôt voir des widgets interactifs, ainsi qu’un autre avantage pour les utilisateurs de l’iPhone 14, où une fonction Always on Display pourra afficher constamment les notifications, grâce à un nouvel affichage.

Alors qu’iOS 15 a été une version qui a pris du recul par rapport aux fonctionnalités majeures et qui s’est concentrée sur les fonctionnalités existantes, il semble qu’iOS 16 va aller de l’avant avec de nouvelles fonctionnalités qui vont changer la façon dont vous gérez votre contenu.

Il est vrai que les améliorations apportées à Messages et à Santé seront les bienvenues, même s’il serait bon de voir Santé apparaître comme sa propre application sur l’iPad et l’Apple Watch.

Le multitâche sur l’iPad a manifestement été un casse-tête pour Apple, puisque nous avons vu jusqu’à trois façons de gérer trois fenêtres, mais l’écran de verrouillage de l’iPhone est un élément qui a été laissé de côté.

Vivement l’annonce !

Alors que les notifications ont été repensées et améliorées avec iOS 12, et qu’une vue « Aujourd’hui » a été ajoutée avec iOS 15 pour vous montrer la météo du jour, il n’y a rien eu de substantiel pour l’écran de verrouillage lui-même.

Cependant, avec les widgets qui redessinent nos écrans d’accueil iOS, il y a une opportunité pour l’écran de verrouillage de voir le même niveau de changement avec des widgets et d’autres aspects. Des notifications analogues à celles d’une Apple Watch, qui peuvent s’afficher même lorsque l’iPhone 14 est en mode basse consommation, seraient un ajout utile.

Quoi qu’il en soit, il semble que presque tous les utilisateurs qui seront en mesure d’exécuter iOS 16 seront en mesure de voir une grande amélioration avant même d’avoir accédé à leur écran d’accueil.