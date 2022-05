L’Apple M2 sera disponible d’ici la WWDC 2022 de juin, mais pas le casque AR/VR

by

by

La WWDC 2022 d’Apple aura lieu en juin prochain, et la société apportera également du matériel pour le futur événement qui tirera le meilleur de la production de la société avec sa puce de pointe. Selon les spéculations, la nouvelle puce Apple M2 sera présentée à la WWDC d’Apple, et la société révélera son premier aspect avant de l’intégrer à la prochaine version du MacBook Air.

Apple prévoit de sortir de nouveaux produits lors de l’événement WWDC 2022, et apportera les dernières nouveautés que la société a à offrir à tous ses utilisateurs. Selon les spéculations concernant sa puce Apple M2, celle-ci se retrouvera à l’intérieur du nouveau MacBook Air qui a été mis à jour pour la dernière fois en 2020.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, nous ne verrons pas tous les produits spéculés ces derniers mois, la puce M2 étant l’un des cas les plus sûrs dans ce rapport. L’autre appareil que nous ne verrons pas à la WWDC 2022 est le casque RA/VR, qui est l’un des gadgets les plus attendus de la société d’après les nombreuses fuites.

Selon MacRumors, Gurman prédit que le casque RA/VR arrivera d’ici 2023, avec un retard d’un an dans la production des appareils de l’entreprise. Cependant, il s’agit encore de spéculations, et beaucoup de choses peuvent se passer entre cette date et l’année suivante pour la sortie du casque RA/VR que le public attend de l’entreprise.

La conférence mondiale des développeurs (Worldwide Developer’s Conference) de cette année approche à grands pas. Elle a lieu généralement la première ou la deuxième semaine de juin, juste avant la fin des six premiers mois du calendrier. De plus, cet événement est une préparation aux prochaines sorties du géant de Cupertino d’ici l’automne et vers les vacances.

Une petite déception pour les fans d’Apple

Les précédentes spéculations se concentrent sur une refonte du MacBook Pro, mais cela pourrait ne pas être le cas lors des prochaines annonces de la WWDC. Néanmoins, les spéculations sont fortes maintenant, surtout avec ce que les rapports indiquent sur le produit.

Le matériel d’Apple est difficile à prévoir lorsqu’il arrive, car de nombreuses spéculations n’aboutissent pas lorsque la société de Cupertino annonce ses nouveaux produits. Néanmoins, la WWDC apportera d’autres surprises au public, car tout n’est pas inclus dans ses rapports, mais il semble que le casque AR/VR ne soit pas de la partie.