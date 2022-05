Les spécifications du Galaxy Z Fold 4 pourraient décevoir

Si vous êtes un fan des smartphones pliables, vous ne pouvez qu’admirer ce que Samsung a fait au cours des deux dernières années. La société coréenne a essentiellement introduit les smartphones pliables dans le marché de masse et a poussé les autres grands fabricants de smartphones à agir.

Le Galaxy Z Flip 3 se vend comme des petits pains, et le Galaxy Z Fold 3 se porte également bien avec sa caméra frontale sous l’écran. Ces modèles prennent de l’âge maintenant, il est donc temps pour le prochain lot de fuites et de rumeurs concernant l’un des successeurs de la série — le Galaxy Z Fold 4.

Selon l’informateur Yogesh, le Galaxy Z Fold 4 ne sera qu’une mise à niveau incrémentale par rapport à son prédécesseur. La source a publié un instantané des spécifications du Galaxy Z Fold 4 sur Twitter, suggérant des améliorations mineures par rapport au modèle Z Fold 3.

Voici les spécifications attendues du Galaxy Z Fold 4 :

Écran intérieur : AMOLED 7,6 pouces d’une résolution QXGA+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Écran extérieur : AMOLED 6,2 pouces d’une résolution HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

SoC Snapdragon 8+ Gen 1

12 ou 16 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Caméra arrière : 50 mégapixels + 12 mégapixels (ultra grand-angle) + 12 mégapixels (3x)

Caméra intérieure : 16 mégapixels (UD)

Caméra extérieure : 10 mégapixels

Android 12, OneUI

Batterie 4 400 mAh charge rapide de 25 W

Certaines de ces spécifications ont déjà été divulguées d’une manière ou d’une autre — comme l’utilisation de la version « Plus » du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. En ce qui concerne le bloc de caméra, les spécifications semblent corroborer une précédente fuite de IceUniverse — citant les mêmes capteurs.

Quelques modifications pour la photo

Selon la même fuite, le Galaxy Z Fold4 sera doté d’un meilleur capteur photo téléobjectif avec un zoom optique 3x, et d’un nouveau capteur de 50 mégapixels sous l’objectif de l’appareil photo principal. La caméra frontale interne (celle qui utilise la technologie sous l’écran) semble également être améliorée et passer à 16 mégapixels.

Malheureusement, c’est là que les améliorations s’arrêtent — car l’écran flexible de 7,6 pouces semble être identique à celui du Galaxy Z Fold 3, et il en va de même pour l’écran AMOLED extérieur de 6,2 pouces. La batterie est également identique, avec une capacité de 4 400 mAh et une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

Les options de stockage sont également les mêmes avec des versions de 256 Go et 512 Go, mais il y a une option de RAM de 16 Go répertoriée, qui sera une mise à niveau des 12 Go que le Z Fold 3 propose dans ses deux versions.