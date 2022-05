Google contre DuckDuckGo : Quel est le meilleur moteur de recherche ?

by

by

Lorsqu’il est question de moteurs de recherche, Google est probablement le plus connu. Bien qu’il ait de nombreuses utilisations et qu’il fasse désormais partie de notre vie quotidienne, il n’est pas exempt de controverses.

Google a été accusé de voler les informations des utilisateurs afin de créer des publicités ciblées. L’idée qu’une entreprise surveille tous vos mouvements en ligne n’a pas plu à beaucoup de gens, qui ont donc commencé à chercher une alternative.

C’est ainsi qu’est apparu DucDuckGo, un moteur de recherche axé sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Mais comment fonctionne-t-il et peut-il être aussi performant que Google ?

Qu’est-ce que DuckDuckGo ?

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui ne suit pas ses utilisateurs. Alors que Google collecte et stocke les données et les relie à votre compte pour créer un résultat de recherche personnalisé, DuckDuckGo choisit de ne pas personnaliser vos résultats de recherche et nettoie votre historique de recherche.

Le moteur de recherche n’a cessé de croître depuis sa création. Il a commencé avec une moyenne de 79 000 recherches quotidiennes en 2010, et il compte aujourd’hui environ plus de 80 millions de recherches quotidiennes.

Une partie de cette croissance est due aux partenariats de DuckDuckGo avec des navigateurs comme Safari et Firefox. L’entreprise s’est également associée à des systèmes d’exploitation Linux et dispose d’applications natives pour iOS et Android. En 2019, le moteur de recherche a été ajouté à la liste des fournisseurs de recherche par défaut de Google Chrome.

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur anonymat en ligne, les utilisateurs du navigateur TOR se voient présenter les résultats de recherche de DuckDuckGo par défaut.

Le moteur de recherche privilégie la qualité des résultats plutôt que la quantité, avec des résultats provenant de plus de 400 sources.

DuckDuckGo vs Google

Outre la recherche, Google exploite certains des logiciels les plus utilisés sur le Web, notamment Docs, Gmail, Calendar, Drive et bien d’autres encore. L’accès de Google à de vastes quantités de vos données signifie que ses résultats peuvent être personnalisés et que sa page de recherche rassemble tout en un seul endroit.

Quant à DuckDuckGo, il ne dispose d’aucune donnée personnelle, ce qui lui permet de se démarquer à d’autres égards. C’est l’une des nombreuses façons dont ce moteur de recherche protège vos informations personnelles en ligne.

Cet environnement axé sur la confidentialité est l’exact inverse de l’environnement ciblé de Google. Il n’y a pas d’annonces personnalisées, pas de bulle de filtre et pas de résultats de recherche personnels.

Selon votre point de vue, c’est l’une des meilleures ou des pires caractéristiques de DuckDuckGo. Pour les personnes soucieuses de leur vie privée, l’absence de suivi peut sceller l’affaire.

Mais DuckDuckGo a des bangs. Les bangs vous permettent de rechercher des sites tiers directement depuis DuckDuckGo. Ainsi, si vous souhaitez rechercher un certain site Web, les bangs vous permettront de taper ! suivi du terme recherché. De plus, la recherche d’un site sur DuckDuckGo à l’aide de l’un des milliers de bangs disponibles vous amène directement sur le site, plutôt que dans les résultats du moteur de recherche.

Si les résultats de recherche de Google vous manquent, vous pouvez ajouter !g à votre requête pour voir la page en question.