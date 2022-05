L’iPhone 14 Pro pourrait se vanter de la fonction Always on Display

Les fuites et les rumeurs concernant la série d’iPhone 14 ont été abondantes et le plus souvent, nous les voyons faire surface. Nous avons récemment entendu parler de la mise à niveau de la caméra frontale de l’iPhone 14 et nous avons maintenant des détails sur la partie écran, en particulier pour les modèles Pro.

De nouvelles informations fournies par Ross Young suggèrent que l’iPhone 14, très probablement uniquement les modèles Pro, sera doté d’améliorations du taux de rafraîchissement élevé, qui pourraient abaisser le taux de rafraîchissement à 1 Hz dans les situations où l’iPhone sera inactif. Actuellement, l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max, qui sont les premiers iPhone à prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, permettent de basculer entre un taux de rafraîchissement de 10 Hz et de 120 Hz, en fonction du contenu de l’écran. Cela est possible grâce à l’utilisation de la dalle LTPO.

En 2022, cela pourrait changer pour concurrencer les appareils Android équivalents, comme le Galaxy S22 Ultra, et contribuer à réduire l’autonomie de la batterie.

Un autre sous-produit de cette mise à niveau pourrait être l’introduction de la fonctionnalité Always on Display (AOD), qui est présente sur de nombreux smartphones Android. Cette fonctionnalité permet aux gens d’avoir accès à diverses notifications, à l’horloge et à d’autres éléments sans avoir besoin de déverrouiller l’appareil. Pour rappel, on s’attendait à ce que l’iPhone 13 soit doté de la fonctionnalité AOD mais cela n’a jamais pris forme. Peut-être que cette année pourrait être la bonne !

Can’t confirm, but expecting it. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2022

Bien que l’on puisse supposer que ces mises à niveau d’affichage soient prévues pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, on ne sait pas encore si ce sera vraiment le cas. Un précédent rapport faisait état d’écrans ProMotion pour tous les modèles d’iPhone 14. Donc, les informations exactes à ce sujet restent encore inconnues.

Un lancement retardé

Pour rappel, nous avons précédemment entendu que la série d’iPhone 14 pourrait être équipée d’une caméra frontale autofocus, qui pourrait provenir de LG Innotek et Sharp et coûter trois fois plus cher. Bien qu’il y ait une mise à niveau significative de la caméra frontale, cela pourrait finir par augmenter le prix de l’iPhone 14.

Parmi les autres détails auxquels il faut s’attendre, citons un écran doublement poinçonné pour remplacer l’encoche, une caméra principale de 48 mégapixels pour la première fois sur un iPhone, des améliorations de la batterie, et des tas d’autres choses. Les variantes standard resteront probablement avec la même puce A15 Bionic qui alimente la gamme actuelle.

La série d’iPhone 14 sera très probablement lancée en septembre, un peu comme les modèles des années précédentes, et pourrait être accompagnée de divers autres produits Apple. Néanmoins, un récent rapport indique qu’elle est en retard sur le calendrier en raison des blocages en Chine, il est difficile de dire si la société sera en mesure de respecter son plan de lancement initial.