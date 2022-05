Le prochain Hub d’IKEA, compatible Matter, pourrait résoudre ses problèmes de maison connectée

Si vous avez déjà eu des difficultés avec l’écosystème de la maison connectée d’IKEA, il semble que les choses soient sur le point de s’améliorer. IKEA vient de présenter le DIRIGERA, un nouveau hub pour la maison connectée qui utilise Matter (ainsi qu’une toute nouvelle application) pour rationaliser l’expérience des clients en matière de maison connectée.

IKEA vend certains des appareils connectés pour la maison les plus abordables et les plus exclusifs, notamment des stores et des boutons connectés. Mais son écosystème est alambiqué. La configuration de nouveaux appareils est un véritable cauchemar fait de QR codes, d’instructions aléatoires et de problèmes. La passerelle TRÅDFRI, vieille de huit ans, se bloque lorsqu’elle est associée à trop d’appareils, et l’application IKEA est tout simplement bizarre.

La nouvelle application intelligente IKEA Home sera pratique, facile à naviguer et conviviale, afin d’aider les personnes qui souhaitent installer une maison connectée. En plus de cela, elle facilitera considérablement la connexion des appareils au hub DIRIGERA.

Mais, IKEA espère résoudre ses problèmes de maison connectée avec le nouveau hub DIRIGERA et la nouvelle application de maison connectée. Ces produits offrent un processus de configuration plus rapide et plus intuitif pour les nouveaux appareils. Et selon IKEA, ils sont plus fiables que l’ancien système TRÅDFRI.

Plus particulièrement, DIRIGERA est prêt pour Matter et se double d’un routeur Thread. Cela signifie deux choses : il s’intégrera parfaitement à tous les autres appareils Matter et améliorera les performances de tous les autres produits compatibles avec Thread dans votre maison. IKEA se prépare, ainsi que ses clients, à l’avenir des maisons connectées, et c’est génial.

IKEA mise sur l’avenir de la maison connectée

Mais IKEA n’a pas révélé quels produits seront compatibles avec Matter. Et, les enceintes intelligentes IKEA fabriquées par Sonos sont dans une position un peu délicate, car Matter ne sera pas compatible avec les enceintes au lancement. (Cela dit, Sonos travaille avec le CSA pour apporter Matter aux enceintes connectées). Matter est ce que l’on appelle un protocole d’interopérabilité. En termes moins jargonneux, cela signifie que les appareils de la maison connectée des fabricants qui adhèrent à la norme pourront fonctionner dans plusieurs écosystèmes. Ainsi, plutôt que d’avoir à exécuter différentes applications de hub sur votre smartphone pour tous vos différents périphériques d’Amazon, Google, Apple, Samsung et autres, vous devriez pouvoir consolider et contrôler la plupart d’entre eux par le biais d’une interface unique.

Les clients devront également passer au DIRIGERA s’ils veulent bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Le hub sera lancé en octobre pour un prix non communiqué. Et bien qu’il soit prêt pour Matter, IKEA n’a pas précisé s’il prendra en charge Matter au lancement.