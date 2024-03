Découvrez les nouveaux chargeurs USB-C de IKEA : Économie et efficacité au rendez-vous !

IKEA a récemment introduit sur le marché deux nouveaux chargeurs USB-C, affichant des prix très compétitifs. Le premier modèle, le Sjöss 30W, est équipé d’un unique port USB-C et est proposé au prix attractif de 5,99 euros.

Le second modèle, également nommé Sjöss mais d’une puissance de 45W, dispose de deux ports USB-C et est vendu à 9,99 euros. Ce dernier modèle offre une particularité : bien qu’il puisse délivrer jusqu’à 45W, cette puissance est divisée en deux (22W par appareil) lorsqu’on utilise les deux ports simultanément.

Les chargeurs de IKEA sont compatibles avec plusieurs normes de recharge rapide, incluant Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+), et Programmable Power Supply (PPS).

En plus de leur aspect fonctionnel, un aspect ludique et pratique de ces produits est qu’ils sont accompagnés de feuilles d’autocollants colorés (vert, orange et bleu) permettant de les personnaliser. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile dans les foyers où les chargeurs ont tendance à être échangés ou confondus entre les membres de la famille ou les colocataires. Un petit plus typique de l’approche IKEA.

L’atout majeur de ces chargeurs IKEA réside dans leur prix abordable, se démarquant nettement dans le marché actuel. Pour mettre en perspective, le chargeur USB-C le moins cher d’Anker, offrant 20W, est normalement tarifé à 16 euros, tandis que les modèles fournissant 30W sont généralement vendus à 27 euros (bien que des réductions soient souvent appliquées). La situation est semblable chez Aukey.

Un prix bien en dessous du marché

Il est toujours conseillé de vérifier les spécifications détaillées des chargeurs pour s’assurer qu’ils correspondent aux besoins de vos appareils, notamment en termes de normes de charge, de tension et de courant. Le modèle 30W de IKEA est suffisant pour une charge rapide de certains appareils Samsung et iPhone, et correspond même à la puissance du chargeur de base fourni avec le MacBook Air équipé du processeur M2 d’Apple. Le modèle de 45W est également adapté pour charger plus rapidement certains appareils, mais il est recommandé de toujours lire attentivement les caractéristiques techniques.

Avec la majorité des meilleurs téléphones et iPad qui se chargent à des vitesses maximales de 25 W ou 30 W, les nouvelles propositions d’IKEA semblent être, sur le papier, des options solides pour la plupart des smartphones et tablettes.