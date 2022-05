Au moins un modèle de la série iPhone 14 en retard en raison des confinements en Chine

Comme beaucoup d’entre vous l’ont sans doute entendu, en mars de cette année, certaines villes de Chine ont été confinées. Apple a diversifié sa production, mais certaines de ses principales usines sont toujours situées en Chine. Aujourd’hui, AppleInsider rapporte qu’il semble qu’au moins un modèle de la série iPhone 14 ait pris des semaines de retard à cause de ces confinements.

L’information provient de sources de Nikkei Asia, qui indiquent qu’au moins un des modèles de la gamme iPhone 14 aurait un peu de retard, et plus précisément, environ trois semaines de retard. Actuellement, les modèles de l’iPhone 14 sont tous au stade des tests de vérification technique (EVT) de la production. C’est à peu près le moment où Apple travaille avec ses fournisseurs pour ajuster les lignes de production et calculer les coûts de fabrication.

Comme vous l’avez peut-être entendu, il y a eu un confinement inattendu de certains des principaux fournisseurs d’Apple à Shanghai, et le retard évoqué ici est dû également à l’impact sur les transports dans la région touchée.

Selon les informations, la firme à la pomme croquée travaille avec ses fournisseurs afin d’accélérer les choses et que le modèle d’iPhone 14 susmentionnés (nous ne savons pas lequel des quatre) puisse rattraper son retard et être dans les temps.

Un cadre anonyme de la chaîne d’approvisionnement a déclaré à Nikkei Asia que c’est un défi de rattraper le temps perdu, et qu’Apple et ses fournisseurs travaillent 24 heures sur 24 pour accélérer le développement.

Pas une situation aussi catastrophique que l’iPhone 12

Pour ceux d’entre vous qui sont curieux, tous les nouveaux modèles devraient terminer le processus EVT mentionné ci-dessus d’ici la fin du mois de juin, puis la production en série devrait être prête d’ici la fin du mois d’août, ou peut-être le début du mois de septembre.

Une autre source anonyme a déclaré que le processus de développement devrait être accéléré et que le niveau suivant devrait être atteint à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Si cela se passe bien, la chaîne d’approvisionnement devrait être en mesure de respecter la date limite de production de masse fixée à début septembre. Cependant, la source a également déclaré que ce n’était pas certain et que cela dépendait de l’accélération du processus, et si cette accélération se produisait rapidement.

Cependant, ne vous inquiétez pas — on ne s’attend pas à ce que la situation se passe comme ce fut le cas avec l’iPhone 12, où l’annonce officielle des premiers iPhone compatibles 5G a été reportée à octobre (au lieu du traditionnel mois de septembre) en raison des retards causés par la pandémie.