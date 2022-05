Waze prend désormais en charge l’intégration d’Apple Music

by

by

Il est difficile d’imaginer une telle chose à notre époque, mais le service de navigation mobile le plus populaire au monde et la deuxième plateforme de streaming musical la plus utilisée n’étaient pas interconnectés… jusqu’à aujourd’hui.

Heureusement, Google et Apple ont enfin uni leurs forces pour intégrer le service Apple Music de la seconde société à l’application Waze, acquise en 2013 par la première.

C’est vrai, chers Wazers, il est maintenant officiellement encore plus facile de profiter d’une conduite sans distraction tout en écoutant vos musiques préférées au volant. Tout le contenu d’Apple Music, y compris les listes de lecture et les stations de radio, est accessible directement depuis le lecteur audio de Waze à partir d’aujourd’hui, ce qui place la plateforme au même niveau que… presque tous ses concurrents, petits et grands, dans le monde entier.

Il ne s’agit pas seulement de Apple Music, mais aussi de Spotify, YouTube Music, Amazon Music et Deezer (pour n’en citer que quelques-uns), qui sont tous intégrés de manière « transparente » à Waze depuis au moins deux ans maintenant.

Spotify, pour sa part, a pris en charge cette fonctionnalité assez basique depuis 2017, mais bien sûr, il vaut mieux qu’Apple Music rejoigne la fête plus tard que jamais.

Enfin !

Tout ce que vous devez faire pour accéder à Apple Music directement à partir de l’application Waze est d’appuyer sur le bouton plutôt explicite sous l’option de microphone à droite de votre écran, de sélectionner le service, de vous y connecter, et tout devrait se dérouler en douceur sans que vous ne fassiez de pause, d’arrêt ou d’interruption de votre navigation de quelque façon que ce soit.

Malheureusement, Waze et Apple Music semblent être liés uniquement aux propriétaires d’iPhone pour l’instant, bien que les utilisateurs d’Android soient susceptibles de suivre le mouvement… tôt ou tard.