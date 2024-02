Apple Music vs Spotify : la bataille des récapitulatifs musicaux s’intensifie

L’évolution de la fonction Replay d’Apple Music marque une avancée significative dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur musique préférée. Traditionnellement offerte sur une base annuelle, la fonction Replay permettait de découvrir les chansons, albums et artistes les plus écoutés au cours de l’année.

Désormais, Apple Music enrichit cette expérience en introduisant une nouveauté : les Replay mensuels. Elle est uniquement disponible pour les abonnés.

Ce changement transforme l’accès aux préférences musicales des utilisateurs, en proposant désormais un aperçu mensuel de leurs écoutes. Chaque mois, les abonnés d’Apple Music peuvent visualiser les titres, artistes et albums qu’ils ont le plus écoutés, ainsi que le nombre total de minutes passées à écouter de la musique.

Le service Web exclusif Apple Music Replay est l’unique moyen d’accéder à cette fonctionnalité, une approche qui reste cohérente avec le lancement annuel de Replay chaque décembre.

La fonction Replay, calculant les morceaux, albums, artistes, playlists, genres et stations les plus écoutés à partir de l’historique d’écoute sur Apple Music, offre une perspective approfondie sur les habitudes musicales des utilisateurs. En prenant en compte à la fois le nombre de lectures et le temps d’écoute dédié à chaque élément, Apple Music Replay devient un outil plus dynamique et personnalisé.

Comment consulter votre Apple Music Replay tous les mois ?

L’introduction des récapitulatifs mensuels confère à Apple Music un avantage concurrentiel notable face à Spotify, dont la fonction Rétrospective annuelle jouit d’une grande popularité parmi ses utilisateurs. La question demeure ouverte quant à savoir si Spotify répondra par une initiative analogue pour rivaliser avec Apple Music sur ce terrain.

Accessible dès maintenant depuis le site Web d’Apple Music, le récapitulatif mensuel enrichit l’expérience utilisateur en offrant une nouvelle dimension à l’exploration musicale, accessible depuis n’importe quel appareil mobile ou tablette.