Build 2022 : les applications Android sous Windows 11 commencent à être déployées en France

Les expériences faites avec le projet aux États-Unis semblent toutefois tout à fait positives. « Amazon a déjà introduit des milliers d’applications et de jeux dans le Microsoft Store sur Windows 11 et continuera à enrichir son catalogue chaque mois », a-t-on appris. En ce sens, il serait tout à fait souhaitable que l’on se dépêche un peu plus à Redmond.

Selon l’annonce de Microsoft, parallèlement à la France, les utilisateurs en Allemagne, en Italie, au Japon et en Grande-Bretagne auront également la possibilité de télécharger et d’installer des applications Android depuis l’Amazon Appstore Preview. Ceux qui ne vivent pas dans l’un de ces pays devront alors patienter au moins jusqu’à l’année prochaine.