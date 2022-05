Instagram vient d’annoncer un rafraîchissement visuel dont le but est de donner à l’entreprise une identité remaniée tout en contribuant à l’évolution continue que vise la marque appartenant à Meta. Elle espère que cette refonte favorisera la créativité dans les différentes communautés de la plateforme.

Cette refonte visuelle se résume à trois éléments essentiels, à savoir un dégradé repensé, une nouvelle police de caractères et une nouvelle mise en page et un nouveau design.

Le dégradé, par exemple, utilise des couleurs plus vives et un éclairage censé le rendre plus vivant. « Notre gradient vibrant a été réimaginé à l’aide d’un processus de modélisation 3D innovant pour qu’il donne l’impression d’être illuminé et vivant. Le gradient Instagram, composé des couleurs de notre marque, est la base de notre système de couleurs complet. Grâce à l’illumination, le dégradé signale des moments de découverte dans notre marketing, notre logo et même dans l’application, comme on le voit dans le mode Créer, les autocollants et les anneaux d’Instagram Story. Nous sommes ravis d’apporter de la vie à l’expérience Instagram grâce à l’énergie de notre dégradé réimaginé », explique Instagram.

En parlant d’attirer le regard, Instagram Sans a été créé dans ce but précis. La nouvelle version d’Instagram s’accompagne également d’une police de caractères mise à jour qui s’appelle Instagram Sans et qui apparaîtra sur toute la plateforme, y compris dans les Stories et les Reels.

Instagram dit avoir travaillé avec des experts pour s’assurer que la police fonctionne avec tous les types de langues, y compris celles qui n’utilisent pas de lettres comme le japonais et l’arabe. Instagram Sans arbore un motif circulaire censé évoquer la convivialité. Vous pouvez jouer avec Instagram Sans sur le site Web de la plateforme, où vous pouvez découvrir les différentes sous-polices comme Sans Script et Medium.

Une police Instagram Sans

« Instagram Sans est aussi une nouvelle façon pour notre communauté mondiale de s’exprimer sur Instagram dans des endroits comme les Stories et les Reels. Lors de la conception de cette nouvelle police de caractères, notre objectif était de rendre Instagram Sans mondialement accessible. Nous nous sommes associés à des experts linguistiques du monde entier pour adapter la police de caractères aux écritures mondiales, notamment l’arabe, le thaï et le japonais. Nous voulons soutenir tous nos créateurs et les membres de notre communauté qui poussent la culture en avant pour s’exprimer pleinement dans la langue de leur choix », explique l’entreprise.

Enfin, la refonte du design est censée placer le contenu au centre de tout, avec une nouvelle mise en page marketing qui permet d’afficher des images en plein écran et de découvrir de nouveaux contenus beaucoup plus facilement qu’auparavant. En effet, les nouvelles mises en page semblent briser les limites actuelles du design d’Instagram, en créant des collages sans bordure en portrait et en paysage. Il existe quatre options de mise en page (1:1, 4:5, 9:16 et 16:9) que vous pouvez expérimenter et intégrer autant que vous le souhaitez. Et, ce n’est pas limité aux images puisque vous pourrez inclure des vidéos Reels et des Stories. Les créateurs peuvent également ajouter des liens de produits à ces mises en page.

Instagram a une page de mises en page où vous pouvez voir de plus près la fonctionnalité.