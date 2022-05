Qualcomm dévoile le nouveau modèle de référence de casque AR sans fil alimenté par la puce XR2

Qualcomm a mis un pied dans le marché de la réalité étendue (XR) en 2018 avec l’annonce de sa plateforme XR1 pour les casques de réalité augmentée (RA) et virtuelle (VR). Plus tôt cette année, nous avons vu la société s’associer à Microsoft pour développer une puce personnalisée pour les futures lunettes AR. Maintenant, lors de son récent événement de lancement de Snapdragon en Chine, Qualcomm a présenté une nouvelle conception de référence « Wireless AR Smart Viewer » alimentée par sa plateforme XR2.

Lors de son événement de lancement très attendu, au cours duquel la société a annoncé les nouveaux SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomm a dévoilé son nouveau design de référence Wireless AR Smart Viewer pour ses partenaires OEM. Le nouveau Wireless AR Smart Viewer est 40 % plus fin et est alimenté par la plateforme XR2 de Qualcomm, compatible avec la 5G.

Dans un communiqué de presse officiel, Qualcomm mentionne que son nouveau matériel de référence de réalité augmentée a été développé par la société Goertek basée en Chine et qu’il présente une répartition du poids plus ergonomique pour un meilleur confort.

Il est doté de deux écrans binoculaires micro-OLED, qui fournissent à chaque œil un contenu de qualité UHD à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le casque de réalité augmentée sans fil est également doté de deux caméras monochromes et d’un capteur RVB permettant de suivre la tête et les mains selon six degrés de liberté (6DoF) afin d’offrir aux utilisateurs une expérience de réalité augmentée à la fois précise et immersive.

Toutefois, le point fort du nouveau Wireless AR Smart Viewer réside dans ses fonctionnalités sans fil et sa faible latence (moins de 3 ms). Pour y parvenir, Qualcomm a intégré sa puissante plateforme XR2 au dispositif, en l’associant à son système FastConnect 6900. Par conséquent, le nouveau dispositif de référence matériel AR prend en charge les technologies Wi-Fi 6/6E et Bluetooth les plus récentes pour permettre aux utilisateurs de bénéficier des vitesses les plus rapides disponibles dans le commerce et d’une portée accrue au lieu d’un câble USB-C.

Pas pour le grand public

En outre, Qualcomm a ajouté au dispositif de nouveaux intégrateurs de système et pilotes d’application FastConnect XR Software Suite afin d’améliorer la latence M2R2P (motion-to-render-to-photon), d’éviter les interférences indésirables et de réduire la fluctuation de signal lors de l’utilisation de contenu AR. Il est également doté de modes de faible consommation spécialement conçus pour offrir des performances à faible latence pour les opérations à faible consommation et les expériences XR durables.

Qualcomm entend ainsi jeter les bases du développement de casques de réalité augmentée sans fil premium, alimentés par sa plateforme XR2. Selon l’entreprise, le nouveau modèle de référence permettra aux « constructeurs de créer la prochaine génération de réalité augmentée (RA) sans fil afin de permettre des expériences immersives qui débloquent le Métaverse » et d’aider à mettre la réalité augmentée à la portée du plus grand nombre.

En ce qui concerne la disponibilité, Qualcomm ajoute que son modèle de référence Wireless AR Smart Viewer est actuellement disponible pour des partenaires sélectionnés. Mais, l’entreprise a confirmé qu’il serait disponible pour d’autres OEM dans les mois à venir.