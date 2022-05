La nouvelle enceinte connectée HomePod d’Apple arrive cette année !

Apple n’a jamais été en mesure de devenir un acteur majeur du marché des enceintes connectées. Le HomePod de la société était onéreux à 349 euros lorsqu’il a été lancé en février 2018. Finalement, Apple a réduit le prix de 50 euros à 299 euros, mais ce n’était toujours pas suffisant. Finalement, Apple a sorti le HomePod mini en novembre 2020 au prix de 99 euros pour concurrencer les modèles plus petits et moins chers fabriqués par Amazon et Google.

Le 12 mars 2021, Apple annonce abandonner l’original, au profit de sa version miniature. Dans un communiqué, la firme déclare : « Le HomePod Mini est un succès depuis ses débuts à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle total de la maison, le tout pour 99 euros. Nous concentrons nos efforts sur le Mini. Nous abandonnons l’original, qui restera disponible jusqu’à épuisement des stocks sur le site internet Apple, dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés. La firme fournit aux clients HomePod des mises à jour logicielles ainsi qu’un service et une assistance via Apple Care »

Le renouveau tant attendu de l’enceinte connectée HomePod d’Apple arrivera cette année, a révélé l’analyste Ming-Chi Kuo dans sa dernière publication sur Twitter.

Pour ceux qui l’ignorent, la série de mini enceintes connectées HomePod mini a reçu sa dernière refonte en octobre 2021, qui apporte de nouvelles options de couleurs. Cependant, l’enceinte connectée d’Apple n’a pas encore reçu de nouvelle génération officielle depuis qu’elle a vu le jour en 2018, soit dans quatre ans.

Apple would release a new version of HomePod in 4 Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 20, 2022